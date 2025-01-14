Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 250'ye yakın anıt mezarı ve şahideleri ile Anadolu'nun en önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak nitelendirilen Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı için Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.

Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 1

Anıtlar Kurulu'ndan onaylı olarak başlanan ikinci projede ise Selçuklu'nun son, Osmanlı'nın da ilk dönemlerine ait tescilli mezarlar, mezar taşları ve şahideler bakım-onarım işlemlerinin ardından geçiş güzergahlarında sergilenmek üzere yol boylarına yerleştirilecek. Bütünlüğünü koruyan mezarlar ve taşları için de restore işlemleri gerçekleştirilecek.

N-LIFE HABERLERİ

Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 2

Osmanlı ve Selçuklu Dönemine ait anıt mezar taşları ve şahidelerin bakım-onarım çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden SBB Mezarlıklar Şube Müdürü Mahir Atik, “Seyyid Kutbiddin Mezarlığı, Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk dönemine ait 800 yıllık bir mezarlık. Beyler döneminden olan baş taşları ve şahideler de mezarlıkta bulunuyor. Burada 250'ye yakın anıt vasfında baş taşı ve şahidenin bakım-onarımları yapılacak. Restore edilen bu baş taşları, alt kaideleri yapılmış şekilde insanların görebileceği yol boylarında sergileyeceğiz'' dedi.

Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 3

Mezarlığın çevre düzenlemesinde de sona gelindiğine değinen Atik, “Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nın etrafını çeviren duvarların ömrü tamamlanmıştı. Birçok yerinde yıkılma ve tahribat vardı. Eski duvarları kaldırıp, projeye uygun yeni duvarlarla çevreledik” diye konuştu.

Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 4
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 5
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 6
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 7
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 8
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 9
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 10
Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti - 11
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