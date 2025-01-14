Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti

Osmanlı ve Selçuklu Dönemine ait anıt mezar taşları ve şahidelerin bakım-onarım çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden SBB Mezarlıklar Şube Müdürü Mahir Atik, “Seyyid Kutbiddin Mezarlığı, Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk dönemine ait 800 yıllık bir mezarlık. Beyler döneminden olan baş taşları ve şahideler de mezarlıkta bulunuyor. Burada 250'ye yakın anıt vasfında baş taşı ve şahidenin bakım-onarımları yapılacak. Restore edilen bu baş taşları, alt kaideleri yapılmış şekilde insanların görebileceği yol boylarında sergileyeceğiz'' dedi.