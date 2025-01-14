Samsun'da 800 yıllık mezarlık: Belediye harekete geçti
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 250'ye yakın anıt mezarı ve şahideleri ile Anadolu'nun en önemli Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak nitelendirilen Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı için Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı.
Anıtlar Kurulu'ndan onaylı olarak başlanan ikinci projede ise Selçuklu'nun son, Osmanlı'nın da ilk dönemlerine ait tescilli mezarlar, mezar taşları ve şahideler bakım-onarım işlemlerinin ardından geçiş güzergahlarında sergilenmek üzere yol boylarına yerleştirilecek. Bütünlüğünü koruyan mezarlar ve taşları için de restore işlemleri gerçekleştirilecek.