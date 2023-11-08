Samsun'da eski gar ve atölye şimdi müze olarak hizmet veriyor

"BİNANIN İÇİNDE TREN RAYLARI HALEN DURUYOR"

Doğru, binanın orijinal halini korumak istediklerine işaret ederek, "Binanın içinde tren rayları halen duruyor. Biz onları koruma adına projelendirmesini yaptırdık, camlarla üzerini kapattık. Raylar ve tren hattı halen bina içinde mevcut. Diğer kısımları da mevcut. Binanın mevcut yapısına bakarsanız yığma bina burası ama çelik konstrüksiyonlarla desteklenmiş. Biz sadece içini müze olarak kullanıyoruz, orijinal yapısı duruyor" ifadesini kullandı.