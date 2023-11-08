Samsun'da eski gar ve atölye şimdi müze olarak hizmet veriyor
Samsun'da Cumhuriyet'in ilk yıllarında hizmete açılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi ile Tekkeköy Garı, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Samsun-Sivas demir yolu hattı üzerinde 1926 yılında TCDD Lokomotif Bakım Onarım Atölyesi olarak hizmet vermeye başlayan bina, daha sonra vagon tamir atölyesi olarak kullanıldı.
Yirmi yıldır atıl halde bekleyen tarihi bina, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Samsun Medikal İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) işbirliğinde restorasyonu yapılarak 2021 Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'ne dönüştürüldü.