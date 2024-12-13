Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı
Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. İlk bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Sen Ağlama İstanbul’un yeni bölümü 17 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.
Star ekranlarında izleyicilerle buluşan Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni tanıtımı yüksek tansiyonlu bir bölümün habercisi oldu!
Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan 2. bölüm tanıtımında:
Büyükbey'in teklifi, Şehrazat'ın sert tepkisine neden olur. "Ben Ferhat'a aşığım!" diyerek duygularını haykıran Şehrazat, hem teklifi reddeder hem de kararlılığını ortaya koyar.