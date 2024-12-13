Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı

Star ekranlarında izleyicilerle buluşan Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni tanıtımı yüksek tansiyonlu bir bölümün habercisi oldu!

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan 2. bölüm tanıtımında:

Büyükbey'in teklifi, Şehrazat'ın sert tepkisine neden olur. "Ben Ferhat'a aşığım!" diyerek duygularını haykıran Şehrazat, hem teklifi reddeder hem de kararlılığını ortaya koyar.

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