Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı

Star TV'nin yeni dizisi Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı günü ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle dikkat çeken Sen Ağlama İstanbul'un 2. bölüm tanıtımı yayınlandı. İlk bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Sen Ağlama İstanbul’un yeni bölümü 17 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 1

Star ekranlarında izleyicilerle buluşan Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni tanıtımı yüksek tansiyonlu bir bölümün habercisi oldu!

Sen Ağlama İstanbul dizisinin yayınlanan 2. bölüm tanıtımında:

Büyükbey'in teklifi, Şehrazat'ın sert tepkisine neden olur. "Ben Ferhat'a aşığım!" diyerek duygularını haykıran Şehrazat, hem teklifi reddeder hem de kararlılığını ortaya koyar. 

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Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 2

Bu durum Ferhat'ı da derinden etkiler ve öfkesini tetikler. Öte yandan, Kubat evliliğindeki mutsuzluğun ağırlığını taşırken, Şehrazat ve Şirin'in karşı karşıya gelmesi tansiyonu iyice yükseltir.

Tüm bu gerilimlerin ortasında, Şehrazat ve Ferhat'ın kaçış planları izleyicilerin merakını ve heyecanını zirveye taşıyor.

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 3

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi, nostaljik atmosferi, görsel zenginliği ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Özellikle başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın performansları övgü aldı.

Hikayenin dönemsel ve dramatik yapısı, izleyicilerden olumlu yorumlar alarak X platformunda TT listesine girdi.

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 4

KADRODA KİMLER VAR?

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 5

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul’un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı‘nın üstlendiği Şehrazat’ın senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.

Sen Ağlama İstanbul, yeni bölümüyle 17 Aralık Salı 20.00’de Star’da.

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 6

SEN AĞLAMA İSTANBUL'DA KİM KİMDİR?

Sen Ağlama İstanbul'un karakterleri ve konusuna dair ayrıntıları merak edildi. Peki, Sen Ağlama İstanbul'da kim kimdir? Sen Ağlama İstanbul oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik.

İŞTE SEN AĞLAMA İSTANBUL KARAKTERLERİ

Sen Ağlama İstanbul’un merak uyandıran 2. bölüm tanıtımı yayınlandı - 7

İLK BÖLÜM ÖZETİ

 Sen Ağlama İstanbul, 10 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.  Dizide; Ferhat'ın başına gelenler ve idam cezası alması dikkat çekti.

İLK BÖLÜME DAİR MERAK EDİLENLER

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