Seyahat edeceğiniz yeri seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar

YER SEÇİMİ

Hayalinizdeki destinasyonu seçmek için o yerin size neler vadettiğini kapsamlı bir şekilde araştırmalısınız. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Bölgenin iklimi, tarihi, kültürü, yiyecekleri ve turistik imkanları konusunda bilgi edinin.

Elbette hobilerinizi ve ne tür şeyleri yapmaktan hoşlanacağınızı da göz önünde bulundurun. Eğer doğa tutkunu biriyseniz gideceğiniz yerde yürüyüş yolları olması sizi cezbedebilir.