Seyahat tutkunları için Avustralya’da emsalsiz bir keşif: Margaret River

"AVUSTRALYALILAR İÇİN KITANIN GERÇEK SAHİPLERİ ONLAR"

Kent hayatına alışkın olan ve Margaret River'a gitmeye niyeti olanlar arasında sürüngenler başta olmak üzere hayvanlardan korkanlar hele fobisi olanlar için yola çıkmadan önce bilinmesi gereken şey şu: Avustralyalılar için kıtanın gerçek sahipleri onlar. Vahşi hayvanlardan korkmuyor, doğal alanlarından uzaklaştırmıyor, katiyyen zarar vermiyorlar ve kundaktan itibaren onlarla birlikte yaşamayı öğreniyorlar.

Bu yüzden tıpkı Margaret River'de olduğu gibi herhangi bir kafeye girerken uyarıcı nitelikteki "Aware of snakes" tabelası ile karşılaşmanız çok olağan. İnsanoğlu kafenin verandasının üzerinde vakit geçirirken yılanlar verandanın altında veya etraftaki çalılılkların arasında hayatlarına devam ediyor.





KÖPEK BALIKLARI TEHLİKELİ Mİ?

Sadece kafelerde değil plaj girişlerindeki tabelalarda da dikkat edilmesi gerekenler sıralamasında yılanlar ve köpek balıkları da var. Avustralyalıların köpek balıkları ile ilişkisi de ayrı konu. Geçtiğimiz yıla kadar Margaret River'daki surf okullarından birinin sorumlusuna denizde köpek balığı tehlikesi olup olmadığını sorduğumda gayet sakin olarak "Hiç bir tehlike yok, köpek balıklarının bu mevsimde karınları tok o yüzden sizi yemezler" cevabını verdikten sonra sanki dünyanın en doğal şeyini söylemiş gibi sakin bir şeklide işine devam etti.

İstatistiklere göre tüm Avustralya'da köpek balığı saldırısı yılda bir kaç tane ile sınırlı, ölümlü vakalar ise ortalama yılda bir tane. Ayrıntısı nedir acaba diye verilere bir göz atınca, istatistiklere göre rakamlar iç ferahlatıcı olsa da detaylar hiç de öyle aynı etkiyi yaratmıyor.

Avustralya'da 2021'de ölümlü vaka ile sonlanan tek bir köpek balığı saldırısı var o da Margaret River bölgesine yakın olan Fremantle'da gerçekleşmiş. Raporda 57 yaşındaki bir yüzücünün başına gelenler "Köpek balığı tarafından ikiye ayrıldı ve yendi" diye ayrıntılanırken 2023 yılında yine aynı yerde ama başka bir plajda gerçekleşen köpek balığı saldırısında ise 16 yaşındaki bir yüzücünün bacaklarından yara aldığı belirtiliyor.

Köpek balıkları ve yılanlar kadar düşündürmese de dikkat edilmesi gereken bir başka hayvan çeşidi var: Kangurular. Yolda arabayla giderken de sık sık göze çarpan iki tabela var: İlki sürücüleri yola kanguru çıkışları için uyarırken ikincisi ise yolun karşı tarafında yer alan "dikkat yanlış yöndesin, geri dön" ifadesini taşıyor. İlk başta anlamsız gelen bu uyarının içkili araç kullananlar için olduğunu daha sonra anlıyoruz.

İçkili araç kullananlar gerçekten büyük tehlike arz ederken kangurular cüsseleri itibarıyla araç önüne çıktıkları takdirde hayati kazalara neden olabilecekleri için sürücülerin aynı şekilde dikkatli olması gerekiyor.

KONAKLAMA

Perth havaalanından 269 km uzaklıktaki Margaret River'ın merkezinde büyük oteller yok. Küçük ve mütevaz, otel ve pansiyonların yanı sıra az ayıda da olsa günlük kiralanan okyanus kıyısında olağanüstü manzaralı lüks evler de var.

Kasaba merkezinde ortak mutfak kullanımı olan ahşap yapılı Admiral Sterling Inn, Adamsons Riverside, bölgenin ilk konuk evi olarak açılan Bridgefield Guest House nispeten daha hesaplı yerler. Ormanda konaklamak isteyenler için nehir kıyısında kulübelerin yer aldığı ve kasabaya yürüyerek 10 dakika mesafede olan Riverview Tourist Park var.

Kasabanın merkezi dışındaki diğer yerlerde ise daha yüksek bütçelere de hitab eden Resort'lar veya Lodge'lar mevcut. Her halükarda tatil planı öncesinde fazla geç kalmadan rezervasyon yapmak gerekiyor. Yatak kapasitesinin fazla olmadığı bölgede konaklamak için son anda yer bulmak zor. Havaalanından arabayla 2,5 saatte varılan Margaret River'e gelmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri Busselton.



Avustralya'nın en uzun tahta köprüsünün yer aldığı bu sevimli kasabada deniz üzerinde yer alan tipik lokantalardan birinde okyanusa bakarak taze deniz ürünleri tabağı başta olmak üzere balık yemek dışardan gelenlerin ilk tercihleri arasında.