Seyhan Nehri'ne su verildi, eski ihtişamına kavuştu

İzmir'den gelen Dilek Ülgen ise, "Biz ilk geldiğimizde Seyhan Nehri'ni görmek istedik ve herkes, 'çok şanslısınız, su yeni verildi' dedi. İyi ki su verilmiş. Çok güzel bir görüntü var. Su olmadan önceki görüntüsünü internetten görmüştüm ve hiç güzel değildi. Suyun kıymetini hep bilmeliyiz, bu güzelliklerimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.