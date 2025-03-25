Seyhan Nehri'ne su verildi, eski ihtişamına kavuştu
Adana'nın doğal simgelerinden olan, yaklaşık 4 yıldır hızlı tren ve köprü inşaatı nedeniyle suyu bazı dönemlerde verilip, bazı dönemlerde kesilen Seyhan Nehri tekrar suya kavuştu. Nehir eski güzelliğine dönerken, Adanalılar kano ile gezintiye çıktı ve manzaranın tadını çıkardı.
Seyhan Nehri üzerinde yapımı süren hızlı tren köprüsü nedeniyle bir süredir su verilemeyen nehir yatağına 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı öncesi yeniden suya kavuşturuldu.