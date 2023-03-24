Side'de gezi güzergahı oluşturuluyor

"Özel mülkiyet kaçak yapılarla doluydu, bu yapılar yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve parsel sahiplerinin desteğiyle bu parsellerde kazıları yürütüyoruz. Sistematik kazılar yapıyoruz, arkasından konservasyon ve restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Daha sonra da parsel sahibi koruma amaçlı imar planının öngördüğü şekilde yeniden yapılaşma hakkına sahip oluyor. Burada gerçekten bir kent arkeolojisi yürütülmekte. Kaçak yapılar yıkıldıktan sonra altından çıkan eserler sergileniyor, ilk yıllarda daha çok cam mekan altında sergilenirken son yıllarda eğer teknik koşullar mümkün kılarsa bu antik yapıların içinde gezilebilecek şekilde bir düzenleme yapılıyor. Bir tarafta modern yaşam devam ederken aynı parselin içinde bir taraftan da açığa çıkarılan kalıntılar ziyaretçilere izletilebiliyor. Bence bu Side konumunda olan antik kentler için güzel bir örnek oldu."