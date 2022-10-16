Sinop kruvaziyer turizminde iddialı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, büyük bir doğal liman olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinop Limanı'nın bu özelliğinden dolayı 2009 yılında Miami kentindeki zirvede kruvaziyer liman ağına alındığını ve o zamandan bu yana dev gemilere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Pandemi öncesine kadar 200 civarında gemiyi ağırladıklarını belirten Süren, "Pandemi sonrası bu yıl tekrar gemi seferlerimiz başladı. 15 seferden oluşan bu sezonki program haziranda başladı. Şimdiye kadar 13 sefer yapan ve bundan sonra da 2 sefer daha yapacak yaklaşık 750 yolculu, 450 mürettebatlı kruvaziyer gemisiyle gelen 13 bin civarındaki ziyaretçiyi Sinop'ta ağırladık" dedi.