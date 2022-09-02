Sırbistan'ın yaşayan müze şehri: Subotica

Mimari ve dekoratif öğeleri, Macar süsleme geleneğiyle donatılan bina, adeta anıtsal bir yapı olarak ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.

Bina, belediye hizmetlerinin verildiği binada ayrıca idari ofisler, polis karakolu ve nezarethane de yer alıyor.