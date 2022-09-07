Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Düzce'de çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile çok sayıda misafiri ağırladı.