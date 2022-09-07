Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.09.2022 - 16:23
Düzce'de çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile çok sayıda misafiri ağırladı.
Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan yaylalar, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.
Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden yaylalara gelerek kuş cıvıltıları arasında dolaşan misafirler, doğa ve göl manzarası eşliğinde stres atıyor.
Ziyaretçiler, çevrelerini saran dağların tabloları aratmayan manzarasında keyifli vakit geçiriyor.
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