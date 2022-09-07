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Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 07.09.2022 - 16:23

Doğası, temiz havası, gölleri ve manzarasıyla her mevsim en çok tercih edilen rotalar arasında bulunan Düzce'deki yaylalar, sonbaharda da günübirlik ziyaretçilere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 1

Düzce'de çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile çok sayıda misafiri ağırladı.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 2

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan yaylalar, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 3

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden yaylalara gelerek kuş cıvıltıları arasında dolaşan misafirler, doğa ve göl manzarası eşliğinde stres atıyor.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 4

Ziyaretçiler, çevrelerini saran dağların tabloları aratmayan manzarasında keyifli vakit geçiriyor.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 5

İşte diğer kareler...

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 6
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 7
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 8
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 9
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 10
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 11
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 12
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 13
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 14
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 15
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 16
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 17
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 18
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 19
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 20
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 21
Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor - 22

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