Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi

Haberler - DHA | 06.08.2022 - 15:46
Sivas Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı. Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.
Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.
Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.
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