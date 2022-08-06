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Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi

Haberler - DHA | 06.08.2022 - 15:46

Sivas’ta dün başlayan Gardaşlık Festivali kapsamında Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı. İl plakası olan 58 metre uzunluğunda üretilen sucuk, il protokolü ve esnaf tarafından kesilerek vatandaşlara ikram edildi.

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 1

Gardaşlık Festivali kapsamında Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı. Dün başlayıp, 8 Ağustos’ta sona erecek festival kapsamında Ticaret Borsası'nın girişimiyle özel olarak hazırlanan 58 metrelik Sivas sucuğu, kurulan alanda kesilip, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. 

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 2

Açılan stantlarda da Sivas sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 3

Kentin geleneklerinin yaşatıldığını ifade eden Sivaslılar, sucuğun çok lezzetli olduğunu belirterek festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 4

İşte diğer kareler...

Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 5
Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 6
Sivas'ta 58 metrelik sucuk üretildi - 7

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