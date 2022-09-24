Sivas'ta kuraklıktan etkilenen Serpincik Göleti'nin suyu çekildi

İklim değişikliği ve düzensiz sulama nedeniyle su kaynaklarının azaldığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta DSİ Bölge Müdürlüğümüzce yapılan sulama barajlarından illaki halkımızın ektiği ürünleri sulaması gerekiyor ama bu sulamayı yaparken de vahşi sulama yaptıkları, bir planlamaları olmadığı için, örneğin 20 metreküp su gidecek bir toprağa aşırı derecede sulama yapıldığı zaman hem oradaki doğal hayat hem de içindeki canlılar etkileniyor. Aynı zamanda nehir kenarlarında ekilen arazilerde vahşi sulama yöntemiyle sulama yapılıyor. Buralarda kullanılan ilaçlar ve kimyasallar hem suya hem toprağa zarar veriyor hem de nehirlerimizin, göllerimizin suları azalıyor."