Sonbahar için en iyi kamp rotaları

Kaçkar Dağları: Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından biri olan Kaçkar Dağları, sonbaharda muhteşem renkli ormanları ve güzel manzaralarıyla ünlü. Yusufeli ve Ayder Yaylası gibi bölgelerde kamp yapabilirsiniz.

Küre Dağları: Sonbaharda kamp yapılacak yerler listesinde ilk sıralarda olması gereken bir destinasyon: Kastamonu’daki Küre Dağları! Küre Dağları Milli Parkı sayesinde fazla ıssız bir alan olmaktan kurtulan bölge, tam anlamıyla bir plato karakteri taşıyor. Farklı bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Küre Dağları, ülkemizin en sıcak dokuz yerinden birisi olma özelliğine de sahip.