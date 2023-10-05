Sonbahar için en iyi kamp rotaları
Hafif ürperten havalar, sararan yapraklar, artık soğuktan dolayı girilmeye pek de müsaade etmeyen deniz güzergahları farklı tatil alternatiflerini düşündürüyor olabilir. Sonbahar kampı da bunlardan biri! Peki en iyi sonbahar kampı nerede yapılır? İşte Türkiye'den kamp rotaları...
Sonbahar, Türkiye'nin pek çok bölgesinde harika doğa ve kamp deneyimleri sunan bir mevsim.
Dağcılık ve kamp faaliyetleri için oldukça güzel rotalara sahip olan ülkemizde, kış mevsimi bastırmadan önce gerekli ekipmanlarla doğanın envai çeşit renge büründüğü dönemin keyfini çıkarmak isteyenler için sonbahar kampı ideal bir tercih olur. İşe, doğru güzergahı seçmekle başlamak gerekir.
İşte en iyi sonbahar kamp destinasyonları...