Sonsuz aşkın 5 simgesi

Tac Mahal, Agra

Aşk uğruna inşa edilen yapıların kuşkusuz en ünlüsü Tac Mahal. Aynı zamanda dünya mimari tarihi için de çok önemli bir mihenk taşı. Yaklaşık 400 yıl önce inşa edilse de hala ziyaretçilerini büyülemeye devam eden bu bina aslında bildiğiniz üzere bir anıt mezar. Tac Mahal, hükümdar Şah Cihan tarafından, çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal’in doğum yaptığı sırada hayatını kaybetmesinden sonra inşa ediliyor. Büyük bir kedere kapılan ve hatta kendi hayatına son vermeyi bile düşünen hükümdar, bunun yerine aşklarının sembolü olarak bu muhteşem anıtı inşa ediyor. Hiçbir masraftan kaçınmayan Şah Cihan, 20 binden fazla heykeltıraşı, kaligrafı ve sanatkarı Agra’ya getirtip bu mermer başyapıtı dünyaya armağan ediyor.