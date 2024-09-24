Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri

Yapılan yeni bir araştırma dünyanın en çok merak edilen şehirlerini belirledi. Sosyal medya verilerinden elde edilen listede Türkiye'den de bir şehir yer aldı. İşte en çok konuşulan 10 dünya şehri...

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 1

Yeni bir araştırmaya göre , dünyanın en çok konuşulan şehirleri belirlendi. Bir seyahat şirketinin TikTok verilerini analiz ederek oluşturduğu liste, turistlerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonları ortaya koydu.

Listede Avrupa şehirlerinin ağırlığı dikkat çekerken, Seyahat şirketi sözcüsü; "Sosyal medya, seyahat planlaması yaparken ve varış noktasına karar verirken ayrılmaz bir parça haline geldi. Özellikle TikTok, seyahat ilhamı için başvurulan bir platform haline geldi." cümlelerini kullandı. İşte en çok ziyaret edilmek istenilen 10 şehir!

*Destinasyon: Varış yeri, gidilecek yer 

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 2

10 - JAPONYA, TOKYO

Japonya'nın canlı başkenti Tokyo, 23.666.700 hashtag görüntülemesi toplayarak 10. sırada yer aldı.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 3

9- NEW YORK, ABD

Dokuzuncu sırada ABD'nin  New York eyaleti var. Verilere göre şehirin TikTok'ta 24.338.600 hashtag görüntülemesi bulunuyor.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 4

8- İSTANBUL, TÜRKİYE

Türkiye'den listeye tek giren şehir İstanbul oldu. Sekisinci sırada yer alan İstanbul 28.580.845 hashtag görüntülemesine sahip. #İstanbulstreetfood tek başına TikTok'ta 2,8 milyon izlenmeye sahip.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 5

7 - ROMA, İTALYA

29.500.000 hashtag görüntülenmesiyle Roma , ziyaret edilmek için yedinci en çok konuşulan şehir.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 6

6- TAYLAND, BANGKOK

Listedeki altıncı en çok konuşulan şehir ,  34.386.100 hashtag görüntülemesiyle Bangkok oldu.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 7

5- SİNGAPUR

Bu yaz TikTok'un gezginler için en çok konuşulan beşinci destinasyonu 62.890.900 hashtag görüntülenmesiyle Singapur oldu.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 8

4 - AMSTERDAM, HOLLANDA

Amsterdam, 72.201.405 hashtag görüntülemesiyle bu yaz TikTok'ta ziyaret edilecek dördüncü en çok konuşulan şehir.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 9

3- İSPANYA, BARSELONA

İspanya'nın kültür başkenti Barselona, 101.882.604 hashtag görüntülenmesiyle TikTok'ta en çok konuşulan üçüncü şehir oldu.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 10

2- PARİS, FRANSA

Aşıklar Şehri olarak da bilinen Paris listede ikinci sırada yer alıyor. Şehir TikTok'ta 481.305.224 hashtag görüntülemesi topladı.

Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri - 11

1- GÜNEY KORE, SEUL

Video paylaşım platformunda 1 milyardan fazla hashtag görüntülemesiyle Güney Kore'nin Seul şehri , bu yaz ziyaret edilecek en çok konuşulan TikTok destinasyonu seçildi.

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