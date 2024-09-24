Sosyal medya verileri belirledi: Dünyanın en çok konuşulan 10 şehri

Yeni bir araştırmaya göre , dünyanın en çok konuşulan şehirleri belirlendi. Bir seyahat şirketinin TikTok verilerini analiz ederek oluşturduğu liste, turistlerin en çok ilgi gösterdiği destinasyonları ortaya koydu.

Listede Avrupa şehirlerinin ağırlığı dikkat çekerken, Seyahat şirketi sözcüsü; "Sosyal medya, seyahat planlaması yaparken ve varış noktasına karar verirken ayrılmaz bir parça haline geldi. Özellikle TikTok, seyahat ilhamı için başvurulan bir platform haline geldi." cümlelerini kullandı. İşte en çok ziyaret edilmek istenilen 10 şehir!

*Destinasyon: Varış yeri, gidilecek yer