Stilinden ödün vermeden seyahat etmek isteyenlere ipuçları

ÇANTA SEÇİMİ

Eğer yanınızda bir sürü eşya ile gezen o turistlerdenseniz sırt çantası kullanmanızı tavsiye ederiz. Geniş hacmiyle seyahatinizi kolaylaştıracaktır. Yük taşımaktan hoşlanmayanlar ise birden fazla gözü olan omuz çantasını tercih edebilirler.

BİRDEN FAZLA TİŞÖRT

Tişörtünüzü ister kot bir şortla ister bol kesim blazer bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Tişörtler basit ama çok yönlü kıyafetlerdir, yanınızda birden fazla tişört bulundurun.