Stilinden ödün vermeden seyahat etmek isteyenlere ipuçları

BAVUL SEÇİMİ
Gideceğiniz yere ve kalacağınız süreye göre bavul büyüklüğüne karar verin. Yanınıza ne almanız gerektiğini bu sayede daha iyi göreceksiniz.
AKSESUARLAR
Seyahat hazırlığı yaparken en çok ihmal edilen şeylerden biri aksesuarlardır ancak doğru aksesuarları seçerseniz kıyafetlerinizin yarattığı etki o kadar artacaktır. Sizi yansıtan bir gözlük ve güzel bir şapka, seyahatiniz esnasında en büyük kurtarıcılarınız olabilir.
ÇANTA SEÇİMİ
Eğer yanınızda bir sürü eşya ile gezen o turistlerdenseniz sırt çantası kullanmanızı tavsiye ederiz. Geniş hacmiyle seyahatinizi kolaylaştıracaktır. Yük taşımaktan hoşlanmayanlar ise birden fazla gözü olan omuz çantasını tercih edebilirler.
BİRDEN FAZLA TİŞÖRT
Tişörtünüzü ister kot bir şortla ister bol kesim blazer bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Tişörtler basit ama çok yönlü kıyafetlerdir, yanınızda birden fazla tişört bulundurun.
AYAKKABI SEÇİMİ
Kampa giderken elbette yanınıza topuklu ayakkabı almanızı beklemiyoruz. Yapacağınız seyahate uygun 1-2 çift ayakkabı almanız yeterli olacaktır. Ancak karar vermekte zorlanıyorsanız en kolay kombinlenebilen ve zamansız olan modellere yönelin.
BAKIM
Seyahat esnasında çoğu kişi bakım rutinini aksatabiliyor. Bu da seyahat sonunda birçok cilt probleminin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Mini bir çanta yapın. Temizlik ve nemlendirme için gerekli ürünleri alın. Peeling veya maske gibi detaylı bakımlara ihtiyacınız yok.