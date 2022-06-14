Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 14.06.2022 - 14:01

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin turizmdeki potansiyelini harekete geçirmek için Halfeti'de çekilen su altı fotoğrafları, 'Mezopotamya' markasıyla İtalya'da sergileniyor.

Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor - 1

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tunç Emre Karakoyunlu, Yavuz Pilevneli ve Mehmet Öztabak başta olmak üzere çok sayıda su altı fotoğrafçısı, bölge turizmine katkı sağlamak için Şanlıurfa'nın ilçesine davet edildi.

Atatürk ve Birecik barajlarının yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'yi görüntülemek için dalış yapan fotoğrafçılar, mavilikler arasındaki mezar taşlarını, kuyuları, evleri ve ağaçları fotoğrafladı.

Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor - 2

İTALYA'DA MEZOPOTAMYA SERGİSİ

İtalya'da, 'Mezopotamya' adıyla açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan su altı fotoğraflarıyla bölgenin tanıtımı amaçlanıyor.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, bölgenin özellikle hedef pazarlara 'Mezopotamya' markasıyla tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor - 3

"MARKAMIZI AVRUPA'YA TANITMAYI AMAÇLIYORUZ"

Akyılmaz, Mezopotamya markası adı altında bölgeyi tanıtma çalışmaları kapsamında İtalya'da fotoğraf sergisi açtıklarına değinerek, şunları söyledi:

"Amacımız bölgemizin su altında kalan güzelliklerini su altı fotoğrafçılarının çektikleri fotoğraflarla tüm dünyaya tanıtmak. İtalya bizim için Avrupa destinasyonu olarak Mezopotamya markasının ilk kez tanıtımını yaptığımız nokta.  Sergide aynı zamanda bir Mezopotamya su altı belgeseli de yayınlanacak. Bir hafta boyunca açık olan sergide tüm sanatseverler İtalya'da buluşacak. Sanat yoluyla, fotoğraflar aracılığıyla Mezopotamya markamızı İtalya üzerinden tüm Avrupa'ya tanıtmayı amaçlıyoruz."

Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor - 4

"MEZOPOTAMYA MARKASINI ÖN PLANA ÇIKARTTIK"

"Mezopotamya kelimesi bölgenin kültürü, kültürel mirası, tarih, arkeoloji, mitoloji, doğal güzelliklerini ve tarihini tam yansıtan özel bir marka" diyen Akyılmaz, "Bu markayla Güneydoğu Anadolu illeri, tüm dünyada ilgi çeken cazibe merkezi olabilecek bir turizm destinasyonu olarak ön plana çıkacaktır" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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