Su altındaki şehir Şanlıurfa Halfeti'de çekilen fotoğraflar İtalya'da sergileniyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tunç Emre Karakoyunlu, Yavuz Pilevneli ve Mehmet Öztabak başta olmak üzere çok sayıda su altı fotoğrafçısı, bölge turizmine katkı sağlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine davet edildi.

Atatürk ve Birecik barajlarının yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'yi görüntülemek için dalış yapan fotoğrafçılar, mavilikler arasındaki mezar taşlarını, kuyuları, evleri ve ağaçları fotoğrafladı.