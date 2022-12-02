Sultan 1. Mahmut döneminde yaptırılan Paşa Han alıcısını bekliyor

Bin 800 metrekareye yakın bir alanda bulunan hanın 70 odalı butik otel olarak projesin hazır olduğunu belirten Efeli, "Hanı 5 yıldır satılığa çıkardık ama satamıyoruz. Arayanlar, soranlar, içerisini gezmek isteyenler oluyor. İlgi, talep var ama nihai bir sonuç yok. Biz devletimizden veya girişimcilerden burayı almalarını bekliyoruz" dedi.



