Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi

Dolayısıyla göçmen kuşların sonraki göçe hazır olmaları için yiyeceğin bol olduğu ve kendilerini güvende hissedecekleri yerleri seçmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da Sultan Sazlığı Milli Parkı kuşlar için muhteşem bir doğal habitat niteliği taşıyor.