Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi

Haberler - Anadolu Ajansı | 10.05.2022 - 14:39

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli uğrak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşunun gözlemlendiği bildirildi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi - 1

Son zamanlarda alanda ilk defa görülüp kayıt altına alınan türler arasına yeni bir türün daha eklenmesi, alanın biyolojik çeşitlilik bakımından ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunun göstergesi oldu.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi - 2

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda son 2 yılda milli park sınırlarında ilk defa akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozu gözlemlenmişti.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi - 3

Göçmen kuşların çoğu, göç için gerekli enerjiyi ne bulurlarsa yiyerek vücutlarında depoladıkları yağdan sağladıkları için, yağ göçmen kuşlar için yakıt tankı anlamına geliyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi - 4

Dolayısıyla göçmen kuşların sonraki göçe hazır olmaları için yiyeceğin bol olduğu ve kendilerini güvende hissedecekleri yerleri seçmeleri gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında da Sultan Sazlığı Milli Parkı kuşlar için muhteşem bir doğal habitat niteliği taşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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