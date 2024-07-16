Sümela Manastırı'nın freskleri restorasyonla gün yüzüne çıkarılıyor
Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nda yer alan Ana Kaya Kilisesi'nin duvarlarında bulunan freskler aslına uygun restore ediliyor.
Karadağ'ın eteğinde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültür varlıklarını bir arada ziyaret etme imkanı sunuyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor.