Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı

Irak'ın güneyinde yapılan kazı çalışmalarında Sümerler dönemine ait bir saray, Londra merkezli British Museum tarafından ortaya çıkarıldı.
"Kayıp Saray" olarak nitelendirilen 4500 yıllık yapı, Sümer Uygarlığı döneminde Lagaş'ın dini merkezi olan kullanılan Girsu'da bulunuyor.
Keşif esnasında antik Sümer tanrısı Ningirsu'nun tapınağı da gün yüzüne çıktı.
British Museum'ın direktörü Hartwig Fischer "Sümerler dünyasına dair bilgimiz kısıtlı olsa da Girsu'da yaptığımız keşif, bu önemli uygarlığı anlamamıza ve geçmiş ve geleceğe ışık tutmamıza olanak sağlayacak" dedi.
Saraya ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan kazı çalışmalarında rastlanmıştı. Uzmanlara göre Girsu, milattan önce 5300'lü yıllarda yerleşim yeri olarak kullanılıyordu.
Girsu Projesi'nin başında olan Sebastian Ray, Girsu'nun "dünyanın en önemli miraslarından biri" olduğunu ve hakkında çok az şey bilindiğini belirtti.