Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı

Güney Irak'ta arkeolojik kazı çalışmaları yapan British Museum, Sümerler dönemine ait 4500 yıllık sarayı gün yüzüne çıkardı.

Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı - 1

Irak'ın güneyinde yapılan kazı çalışmalarında Sümerler dönemine ait bir saray, Londra merkezli British Museum tarafından ortaya çıkarıldı.

Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı - 2

"Kayıp Saray" olarak nitelendirilen 4500 yıllık yapı, Sümer Uygarlığı döneminde Lagaş'ın dini merkezi olan kullanılan Girsu'da bulunuyor.

Keşif esnasında antik Sümer tanrısı Ningirsu'nun tapınağı da gün yüzüne çıktı.

Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı - 3

British Museum'ın direktörü Hartwig Fischer "Sümerler dünyasına dair bilgimiz kısıtlı olsa da Girsu'da yaptığımız keşif, bu önemli uygarlığı anlamamıza ve geçmiş ve geleceğe ışık tutmamıza olanak sağlayacak" dedi.

Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı - 4

Saraya ilk kez geçtiğimiz yıl yapılan kazı çalışmalarında rastlanmıştı. Uzmanlara göre Girsu, milattan önce 5300'lü yıllarda yerleşim yeri olarak kullanılıyordu.

Sümerlere ait 4500 yıllık "Kayıp Saray" ortaya çıkarıldı - 5

Girsu Projesi'nin başında olan Sebastian Ray, Girsu'nun "dünyanın en önemli miraslarından biri" olduğunu ve hakkında çok az şey bilindiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

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