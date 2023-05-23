Suudi Arabistan'ın tarihi kültür kenti: Ula

ULA'NIN TARİHİ

Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgede yapılan kazı çalışmaları kentin tarihinin Eski Taş Çağı'na, MÖ 200 bin yıl öncesine uzandığını gösteriyor.

Kentte yapılan arkeolojik çalışmalarla Tunç Çağı'na, MÖ 3000-2000 yıllarına ait olduğu belirlenen antik mezarlar ve anıtlar keşfedildi.

Yer altı sularının bulunması ve tarımda gelişmenin yanı sıra Ula kenti, Mısır ve Mezopotamya bölgesine yapılan tütsü ticaretinde önemli rol oynamasıyla MÖ 600'den MÖ 4 yılına kadar Lihyan Krallığı'na ev sahipliği yaptı.