Tam bir Ortaçağ şehri: Bruges

Bruges küçük bir şehir, dolayısıyla bir veya iki günlük geziler için de uygun. Eğer Bruges’de kısa bir tatil yapacaksanız ilk güne mutlaka kanal turuyla başlayın ki şehrin genel atmosferini solumanız için kendinize bir fırsat verin. Şehirde leziz bir kahve ya da çay molası vermek için çok fazla seçeneğiniz var. Gulliver Tree, Café Vero ve li-o-lait bunlardan bazıları.