Tarihi Gelibolu Yarımadası uluslararası törenlere hazırlanıyor

Kaşdemir, "24 ve 25 Nisan'da Çanakkale'de hem Türk tarafı olarak biz törenlerimizi yapacağız hem de yabancı devletler kendi törenlerini icra edecek. Tabii ki her yıl olduğu gibi yine bu sene Avustralya, Yeni Zelanda, Fransa, İngiltere'den birçok misafirimiz gelecek. Devlet temsilcileri, büyükelçiler törenlere katılacak. Çanakkale'de gerçekten uluslararası boyutta önemli bir tören yapılmış olacak" dedi.

Başkanlık olarak tören hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Kaşdemir, "Şu anda son aşamaya geldi. Hem ülke içerisinden hem ülke dışından birçok davetlimiz Çanakkale'de buluşacak ve törenlerimizi hep birlikte huzur, barış ve esenlik içerisinde yapacağız" ifadelerini kullandı.