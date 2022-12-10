Tarihi Haspet Kalesi turizme kazandırılıyor

Muş’un Güneyindeki Kızıl Ziyaret Dağı yamacında bulunan ve kentin en eski tarihi alanları arasında yer alan Haspet Kalesi, valiliğin girişimleriyle turizme kazandırılıyor.
Kesin inşa tarihi bilinmeyen ve birçok savaşta önemli rol oynayan merkeze 5,5 kilometre uzaklıktaki Haspet Kalesi, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün girişimleriyle yerli ve yabancı turistlerin gezmesi için yeniden ayağa kaldırılıyor.
Soğucak ve Donatım köyü arasındaki hakim tepede bulunan kaleye, daha önce ulaşım patika yollarla güçlükle sağlanıyordu. Vali Gündüzöz’ün talimatı ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaleye 2,7 kilometrelik yol açıldı.
İki ayda tamamlanan yola 15 bin metrekare kilitli parke taşı ile bordür kullanıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarihe ışık tutacak olan kaleye ulaşım artık 5 dakikada sağlanıyor.
Muş Ovası’na hakim yamaçta inşa edilen karakol konumundaki Haspet Kalesi’ne ulaşım hizmetinin ardından gelecek yıl inşaat sezonunun başlaması ile yenileme çalışması yapılması planlanıyor.