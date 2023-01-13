Tarihi İshak Paşa Sarayı'na rekor ziyaretçi

"GERÇEKTEN HAZİNE GİBİ BİR ESER"

İshak Paşa Sarayı olmadan herhangi bir Türkiye tanıtımının yapılamayacağını söyleyen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, “İshak Paşa Sarayı’mız Anadolu coğrafyasındaki en önemli sivil mimari eserlerinden bir tanesi. Hatta Osmanlı Dönemi için belki de padişahlık saraylarından sonra en önemli sivil mimari eseri diyebiliriz. Çok uzun bir süre içerisinde inşa edilmiş bir saray. Aynı zamanda hem o bölgesinin hem de Osmanlı coğrafyasının tamamının sanatsal unsurlarını, tekniklerini bünyesinden barındıran gerçekten hazine gibi bir eser" dedi.