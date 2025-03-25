Tarihi köprünün çilesi bitmiyor

''Taşköprü'nün kuzey tarafındaki kemer taşları, atıkların baskısıyla yerinden sökülerek nehrin balçık çamurlarına karıştığı görülmektedir. Eğer buradaki atıklar temizlenmez ve gerekli iyileştirmeler yapılmazsa hem tarihi bir köprü yıkılmış olacak hem de vatandaşlar köprüden geçemeyecektir. Eğer bunlar yapılmazsa her geçen yıl atıkların baskısıyla köprünün taşları sökülecek ve zamanla tarihi köprü yıkılacaktır. İlgili kurumların iş birliği yaparak tarihi köprünün yıkılmaya başlayan yerlerinde iyileştirme yapmaları, çöp ve atık sorunlarına bir çözüm yolu geliştirmeleri gerekmektedir.''