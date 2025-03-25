Tarihi köprünün çilesi bitmiyor
Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda Söke'ye bağlı Sarıkemer'de iki mahalleyi bölen Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün sorunlarına çözüm bulunması istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bakım ve sorumluluğundaki Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile 1982 yılında tescili yapılan Sarıkemer Taşköprü'de, yukarı havzadan yağmur sularıyla birlikte gelen çöpler, katı atıklar, çalı ve ağaç kütükleri, köprünün kemerlerini tıkayıp çevre sorunu oluşturarak tarihi köprüye zarar veriyor.