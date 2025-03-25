Tarihi köprünün çilesi bitmiyor

Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda Söke'ye bağlı Sarıkemer'de iki mahalleyi bölen Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'nün sorunlarına çözüm bulunması istendi.

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 1

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bakım ve sorumluluğundaki Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile 1982 yılında tescili yapılan Sarıkemer Taşköprü'de, yukarı havzadan yağmur sularıyla birlikte gelen çöpler, katı atıklar, çalı ve ağaç kütükleri, köprünün kemerlerini tıkayıp çevre sorunu oluşturarak tarihi köprüye zarar veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 2

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mart ayında olmamıza rağmen iklim değişikliğinin etkisiyle meydana gelen kuraklık ve yağışsız geçen günler sonucunda Menderes'te su kalmadı. Menderes'te su kalmayınca köprüde biriken çöpler, nehrin zeminine çöktü. Kıyı kesimindeki toprak zemin aşağıya kayınca, uzun süredir toprak altında bulunan kemer yapısı ortaya çıktı.''

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 3

''Kemer yapısının ortasında mermer ve üzeri motifli bir kilit taşı görüldü. Motifli taşın olduğu kemer ve diğer kemerlerin çoğu şu anda tıkalı durumdadır. Nehir içinde su olmadığından DSİ'nin kepçeleri ve diğer araçlarıyla köprünün kemerlerini tıkayan atıklar ve ağaç kütüklerinin temizlenmesi daha kolay olacaktır.''

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 4

''Tescilli olan köprüdeki atıkların ve ağaç kütüklerinin temizlenmesi için 5 yıl süreyle izin verildiğine dair Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı bulunmasına rağmen, zaman zaman yüzeysel bir temizlik yapılsa da bu yeterli olmamakta ve köprüdeki sorunlar devam etmektedir.''

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 5

''Taşköprü'nün kuzey tarafındaki kemer taşları, atıkların baskısıyla yerinden sökülerek nehrin balçık çamurlarına karıştığı görülmektedir. Eğer buradaki atıklar temizlenmez ve gerekli iyileştirmeler yapılmazsa hem tarihi bir köprü yıkılmış olacak hem de vatandaşlar köprüden geçemeyecektir. Eğer bunlar yapılmazsa her geçen yıl atıkların baskısıyla köprünün taşları sökülecek ve zamanla tarihi köprü yıkılacaktır. İlgili kurumların iş birliği yaparak tarihi köprünün yıkılmaya başlayan yerlerinde iyileştirme yapmaları, çöp ve atık sorunlarına bir çözüm yolu geliştirmeleri gerekmektedir.''

Tarihi köprünün çilesi bitmiyor - 6
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