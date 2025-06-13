Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor

Erzurum Valiliği; su yolları, hamamı, tapınak ve fırını bulunan Doğu Roma döneminden kaldığı tahmin edilen Engüzekkapı Kalesi'nin tanıtımı için bir video hazırladı.

Engüzek Kalesi'nin (Ağcakale), Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'ndeki bir Orta Çağ kalesi olduğu ifade edilen paylaşımda, "Kale, Dikyar Mahallesi'nin eski adından dolayı 'Engüzek Kalesi' şeklinde adlandırılırken, Orta Çağ yazılı kaynaklarında ise 'Ağca Kala' olarak geçer" denildi.