Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor - 1

Erzurum Valiliği; su yolları, hamamı, tapınak ve fırını bulunan Doğu Roma döneminden kaldığı tahmin edilen Engüzekkapı Kalesi'nin tanıtımı için bir video hazırladı.

Engüzek Kalesi'nin (Ağcakale), Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'ndeki bir Orta Çağ kalesi olduğu ifade edilen paylaşımda, "Kale, Dikyar Mahallesi'nin eski adından dolayı 'Engüzek Kalesi' şeklinde adlandırılırken, Orta Çağ yazılı kaynaklarında ise 'Ağca Kala' olarak geçer" denildi.

N-LIFE HABERLERİ

Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor - 2

Artvin-Erzurum kara yolu üzerinde bin 180 metre rakımda, sarp ve yüksek bir kayanın üzerindeki yapının iç kale surlarının bir kısmı hâlen ayakta.
Dört kulesi bulunan yapının duvar yüksekliği 30 metreyi buluyor.

Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor - 3

Kilise, sarnıçlar, depolar, dereye ulaşan tünelden bazı kısımlar ve çeşitli yapı kalıntılarını barındıran kalenin dibinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir hamamın kalıntısı yer alıyor. Kalenin tarihi konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.

Tarihin izlerini taşıyan Engüzek Kalesi, eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor - 4
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