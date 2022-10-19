Tarihin peşinde bir İzmir gezi rotası Efes-Mimas Yolu

İzmir'in Karaburun Yarımadası'nda çeşitli nedenlerle terk edilen yerleşim alanları yürüyüş ve doğa turizmiyle cazibe merkezine dönüştü.
Yeşil ve mavinin her tonunun bir arada bulunduğu yarımada, yazın misafirlerini birbirinden güzel koylarında ağırlarken, özellikle kış ve ilkbaharda da yürüyüş ve doğa sporları yapan ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.
Doğaseverler, yürüyüş için ise en çok bir zamanlar hayatın adeta cıvıl cıvıl olduğu ancak son yıllarda terk edilen eski köyleri tercih ediyor.
Antik Efes kentinin Artemis Tapınağı'nın önünden başlayıp Karaburun'da son bulan Efes-Mimas yolundaki köyler şimdiden yerli ve yabancı birçok kişinin uğrak noktası olmaya başladı. Eski yerleşim merkezlerinin başında da Sazak köyü geliyor. Tamamı taş evlerden oluşan, içerisinde bir de tarihi kilise barındıran eski yerleşim alanına gelen turistler köye hayran kalıyor.
Sazak köyü dışında, yeşil ile mavinin bir arada olduğu Çukurköy ve Tepeköy ile nüfusları her geçen gün azalan Sarpıncık, Yeniliman, Bozköy, Yayla ve Küçükbahçe köylerinde özellikle hafta sonları yoğunluk gözleniyor.
İzmir Körfezi'nin girişinde hakim bir tepeye kurulan, uzun yıllar kente deniz yoluyla gelen gemilere yol gösteren, son yıllarda ise gelişen teknolojiyle otomatik sinyal sistemine geçen Sarpıncık Feneri de bölgeye gelen konukların vakit geçirdiği yerler arasında bulunuyor.