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'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 01.07.2022 - 15:57 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:02

Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olması dolayısıyla 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde dördüncü yılını geride bırakan Göbeklitepe, aldığı bu unvan sonrası bir milyon 597 bin 87 kişiyi ağırladı.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 1

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan , 'tarihin sıfır noktası' olarak dünyanında birçok yerinde ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

İstanbul ve Chicago'dan katılan birçok araştırmacı tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerine en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıkmıştı.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 2

KORUMA ALTINA ALINDI

Tarlasından çıkan taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk başta ne olduğu tam olarak anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 3

Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek bölgede detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları üç ile altı metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü ’T’ biçimli dikili taşlar bulundu.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 4

DÜNYANIN EN ESKİ TAPINAK KALINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Kazılarda aynı zamanda, sekiz ile 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi, çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 5

2011'DE UNESCO'NUN DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NE ALINDI

Gün yüzüne çıkarılan eserlerle ünü her geçen yıl artan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı, 1 Temmuz 2018'de de Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 6

KİTAP, DİZİ VE FİLMLERE KONU OLDU

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla senarist ve yönetmenlerin de ilgisini çeken Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle popüler kültürün de bir parçası haline geldi.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 7

Göbeklitepe ören yerindeki kazılar Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında devam ediyor.

Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ardından insanlarda Göbeklitepe'ye karşı farkındalık oluştuğunu ve ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 8

"ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI"

UNESCO Dünya Mirası Listesi ile insanların dikkatinin Göbeklitepe'ye çekildiğine işaret eden Karul, "Türkiye'de pandemi koşullarına rağmen en çok ziyaret edilen yerlerin başında Göbeklitepe geliyor. Yaz aylarıyla birlikte bu ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz" dedi.

İşte Göbeklitepe'den yansıyan diğer görüntüler...

'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 9
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 10
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 11
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 12
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 13
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 14
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 15
'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor - 16

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