'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 01.07.2022 - 15:57 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 16:02
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, 'tarihin sıfır noktası' olarak dünyanında birçok yerinde ziyaretçi çekmeye devam ediyor.
İstanbul ve Chicago'dan katılan birçok araştırmacı tarafından 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerine en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıkmıştı.
Tarlasından çıkan taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk başta ne olduğu tam olarak anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı.
Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek bölgede detaylı bir çalışma yapmaya başladı.
Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları üç ile altı metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü ’T’ biçimli dikili taşlar bulundu.
Kazılarda aynı zamanda, sekiz ile 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi, çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.
Gün yüzüne çıkarılan eserlerle ünü her geçen yıl artan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO 'Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı, 1 Temmuz 2018'de de Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla senarist ve yönetmenlerin de ilgisini çeken Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle popüler kültürün de bir parçası haline geldi.
Göbeklitepe ören yerindeki kazılar Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında devam ediyor.
Göbeklitepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, ören yerinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin ardından insanlarda Göbeklitepe'ye karşı farkındalık oluştuğunu ve ziyaretçi sayısının arttığını belirtti.
UNESCO Dünya Mirası Listesi ile insanların dikkatinin Göbeklitepe'ye çekildiğine işaret eden Karul, "Türkiye'de pandemi koşullarına rağmen en çok ziyaret edilen yerlerin başında Göbeklitepe geliyor. Yaz aylarıyla birlikte bu ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz" dedi.
İşte Göbeklitepe'den yansıyan diğer görüntüler...