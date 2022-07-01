'Tarihin sıfır noktası' Göbeklitepe'de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor

Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek bölgede detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları üç ile altı metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü ’T’ biçimli dikili taşlar bulundu.