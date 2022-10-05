Tayland'daki geleneksel Vejetaryen Festivali'nde seyretmesi zor gösteri

Vejetaryen Festivali, “vejetaryen” olarak adlandırılsa da aslında “vegan” olduğu söylenebilir: Dokuz günlük festival süresince hem et ürünleri tüketilmez, hem de yumurta veya süt gibi hayvansal tüm gıdalardan uzak durulur. Tüketilmeyen gıdalara keskin tadı ve kokusu olan sarımsak ve soğan da dahildir.