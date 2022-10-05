Tayland'daki geleneksel Vejetaryen Festivali'nde seyretmesi zor gösteri

Tayland’da her yıl Çin Ay Takvimi’ne göre değişen tarihlerde “Tessagan Gin Jay” olarak adlandırılan Vejetaryen Festivali kutlanıyor. Bu yıl da Taylandlılar 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Bangkok’da ve Phuket Adası sokaklarında kökeni Taoizm’e dayanan geleneksel festivali kutladı.
Vejetaryen Festivali, “vejetaryen” olarak adlandırılsa da aslında “vegan” olduğu söylenebilir: Dokuz günlük festival süresince hem et ürünleri tüketilmez, hem de yumurta veya süt gibi hayvansal tüm gıdalardan uzak durulur. Tüketilmeyen gıdalara keskin tadı ve kokusu olan sarımsak ve soğan da dahildir.
Festival boyunca özellikle Çin tapınaklarının çevreleri, yan yana sıralanmış yemek stantlarıyla dolup taşar. Üzerinde kırmızı renkte “Jay” (vejetaryen) yazan sarı bayraklarla işaretlenen bu standlarda festivalin anlam ve önemine uygun yiyecekler satılır.
Tayland sokakları “arınmak” isteyenleri sadece yemek yemeye değil, tapınaklarda yapılan ritüelleri izlemeye, müzik dinletilerine katılmaya ve izlemesi zor ‘performans’ gösterilerine davet eder. Bu performans gösterilerinde dokuz İmparator Tanrı tarafından korunacağına inanan Taocu topluluk, festivalin düzenlendiği belirli sokaklarda yanaklarından iğne, bıçak, kılıç gibi nesneler geçirirler.
Bu yılki festivalde de Jui Tui Mabedi alayına katılanlar yanaklarından delici ve kesici aletler geçirerek izlemesi zor bir gösteriye imza attı.
Tao inancına mensup olanlar, bu eylemin ruhu arındırdığına inanıyor.