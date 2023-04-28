Tek başına seyahat etmek isteyen kadınlar için en iyi Avrupa şehirleri

Almanya'nın en büyük ikinci kenti olan Hamburg, çok sayıda müzenin yanı sıra sokakları ve kanallarıyla da dikkat çekici bir güzelliğe sahip.
Bavyera'nın başkenti olan Münih, Almanya'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Isar Nehri'nin kıyısında eşsiz bir şehir olan Münih hem sanatsal hem de ekonomik açıdan dünyadaki en önemli şehirlerdendir. Bu güzel şehirde ziyaret edebileceğiniz mimari eserler, kiliseler ve müzeler vardır.
Avrupa’da en çok festivalin, etkinliğin düzenlendiği şehir İskoçya’nın başkenti Edinburgh. Yılın belirli zamanlarında birçok kişi tek başına konserlere, festivallere, gösterilere katılmak için Edinburgh uçak bileti alıyor. Operadan dansa, klasik müzikten tiyatroya kadar sanatın her dalında gerçekleşen bu etkinliklerden kendi ilgi alanınıza göre seçim yapmak ancak tek başına seyahatle mümkün olabilir.
Faro, Portekiz'in başkenti Lizbon'a 280 km mesafede yer alır. Faro; konumu ve kültürel zenginliği ile büyüleyici bir destinasyondur. Gidilmesi gereken yerlerin başında Faro'nun eski kent merkezi olan Cidade Velha bulunmaktadır. Avrupa'nın en önemli doğal yaşam alanlarının yer aldığı şehirde çok sayıda deniz kuşu vardır.
İrlanda, yalnız gezginler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir. Dublin ülkenin en ikonik şehridir. Şehirde gezinmek kolaydır ve nispeten küçüktür. Bu nedenle yürüyüş için idealdir.
Çekya'nın başkenti Prag, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Bu tarihi kentte göülmesi gereken çok şeyi tek başına, planlı bir rotayla keşfedebilirsiniz.
Yunanistan içinde bulunan ve ülkenin dördüncü en büyük şehri olarak da bilinen Girit adasının merkezi Kandiye olarak bilinir.
Finlandiya'nın en büyük şehri ve başkenti Helsinki; müzeler, sergi sarayları ve galerilerle dolu bir kent.
Polonya'nın en eski ve en büyük üç şehrinden biri olan Krakow, asırlardır korumayı başardığı dokusu, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleri ile Doğu Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir.
İsviçre'nin en büyük kenti Zürih, adını bir tabloyu andıran Zürih Gölü'nden almıştır. Mimari açıdan görülmeye değer olan Zürih'in ulusal yemeği "fondü"dür.
Birçok zıtlığı bir arada bulunduran Berlin, gencinden yaşlısına tek başına seyahat için oldukça ideal. Tarihi mekanları, gezilecek yerleri, renkli hayatı ve eğlenceli yaşamıyla sizi, yanınızda biri olsa bile unutturacak yoğun bir programa sokacak.
Portekiz'in Norte bölgesine bağlı olan Porto, deniz seviyesinde bir şehirdir. "Porto şarabı" dünyada üne sahiptir.
İspanya'nın 3'üncü en büyük kenti olan Valensiya'da hem tarihi binalar hem de modern mimari eserler bir arada bulunmaktadır.
Avusturya'nın başkenti olan Viyana, Tuna Nehri kıyısında yer alır. Viyana, akla gelebilecek tüm stillerin görkemli mimari anıtlarına sahip bir şehir müzesidir.
Malaga, İspanya'nın güneyinde Costa del Sol denilen Güneş Sahilleri üzerine kurulu bir liman şehridir. Dolayısıyla her daim sıcak bir iklimi vardır.
Yerel halkın turistlere karşı oldukça samimi olduğu Stokholm, bu nedenle tek başına seyahat edenlerin rahat edeceği bir yer. İskandinav kültürünü tanımak için bu samimi insanlarla tanışabilir ve şehre ait tüm tüyoları alabilirsiniz.
Almanya'nın Düsseldorf şehri; kongre, fuar kenti olarak tanınır. Geniş bir alana yayılmış olan kentte, çok sayıda park, gezinti alanları, büyük alışveriş merkezleriyle ünlü caddeler bulunur. Kent içi ulaşım, Ren Irmağı'nın iki yakasını birbirine bağlayan altı köprü ile sağlanır.
Lizbon'un arnavut kaldırımlı sokaklarına ayak bastığınızda çarpıcı renkli binaları, tarihi mimarisi ile büyülenecek, asla geri dönmek istemeyeceksiniz.
İsviçre'nin en kalabalık ikinci şehri olan Cenevre, Cenevre Nehri'nin kıyısında bulunan gelişmiş bir şehirdir. Tarihi, turistik ve diplomatik açıdan en önemli şehirlerden biri olan Cenevre'de görebileceğiniz birçok müze ve galeri de vardır.
Norveç'in en byükü şehri olan Oslo, bir liman kentidir. Oslo'da modern Opera Binası ve Akershus Bölgesi bata olmak üzere birçok müze, alışveriş caddesi, kafe ve restoran güzel vakit geçirebileceğiniz noktalardır.