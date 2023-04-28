Tek başına seyahat etmek isteyen kadınlar için en iyi Avrupa şehirleri

3- EDINBURG

Avrupa’da en çok festivalin, etkinliğin düzenlendiği şehir İskoçya’nın başkenti Edinburgh. Yılın belirli zamanlarında birçok kişi tek başına konserlere, festivallere, gösterilere katılmak için Edinburgh uçak bileti alıyor. Operadan dansa, klasik müzikten tiyatroya kadar sanatın her dalında gerçekleşen bu etkinliklerden kendi ilgi alanınıza göre seçim yapmak ancak tek başına seyahatle mümkün olabilir.