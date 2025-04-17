Tekirdağ'da 5 bin yıllık tarih: Trakya kültürüne dair ilginç bulgulara ulaşıldı

''PARALI ASKER OLARAK ÇALIŞMIŞLAR''

Kazı başkanı Prof. Dr. Neşe Atik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Traklar, bugünkü bilgilerimize göre milattan önce 2000'de Romanya'nın güneyinden Bulgaristan'a, oradan da bize gelmişler. Bu tabii erken bir dönem ama belki daha evvelinde Hazar'ın kuzeyinden Romanya'ya göç etmiş olabilirler.

Trakların milattan önce 1200'lerde Türkiye'nin Trakya'sına geldiğini biliyoruz. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar da burada varlıklarını sürdürüyorlar. Çünkü Roma ordularında paralı asker olarak çalışmışlar. Çok değişik, kendilerine özgü isimleri var, oradan biliyoruz. Traklar ölümden hiç korkmuyorlar, şehit olmaktan da. Ölürlerse ölümsüzlüğe kavuşacaklarına inandıkları için Roma ordularında çok tercih edilen kişiler olmuşlardır. Spartaküs'ü herkes biliyor, o da bir Trak kahramanı. Onun gibi nice kahramanlar var."