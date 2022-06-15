Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:09 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:12

Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl 'Gezginlerin Seçimleri' adlı liste hazırlıyor. Seyahat sevenler, 2022 yılında dünyanın en cazip yerlerini, ABD'nin en güzel turistik bölgelerini ve dünyanın en iyi eğlence parklarını seçti.

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 1

DÜNYANIN EN GÜZEL YERLERİ

10Trevi Fountain, Roma, İtalya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 2

9. Tanrıların Bahçesi, Colorado, ABD

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 3

8. Roma Hamamı, Bath, İngiltere

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 4

7. Iguazu Şelalesi, Foz do Iguaçu, Brezilya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 5

6Plaza de España, Sevilla, İspanya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 6

5. Uffizi Galerisi, Floransa, İtalya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 7

4. Şeyh Zayid Camii, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 8

3. Empire State Binası, New York, ABD

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 9

2. Colosseum, Roma, İyalya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 10

1. Sagrada Familia Bazilikası, Barcelona, İspanya

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 11

ABD'NİN EN CAZİP YERLERİ

1. Empire State Binası: New York 
2. Tanrının Bahçesi: Colorado
3. Central Park: New York 
4. Iolani Sarayı: Honolulu
5. Biltmore: Asheville, Kuzey Carolina
6. Ulusal  9/11 Anıtı ve Müzesi: New York
7. Arches Uusal Parkı: Moab, Utah
8. Uusal 2. Dünya Savaşı Müzesi: New Orleans
9. Taliesin Preservation: Wisconsin
10. Stetson Köşkü: DeLand, Florida

Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler - 12

DÜNYANIN EN İYİ EĞLENCE PARKLARI

1. Siam Park: Adeje, İspanya
2. Puy du Fou: Les Epesses, Fransa
3. Beto Carrero World: Penha, Brezilya
4. Puy du Fou España: Toledo, İspanya
5. The Milky Way Adventure Park: Clovelly, İngiltere
6. Hot Park: Rio Quente, Brezilya
7. Waterbom Bali: Kuta, Endonezya
8. Dollywood: Pigeon Forge, Tennessee, ABD
9. Universal's Islands of Adventure: Orlando, ABD
10. Parque Terra Mágica Florybal: Canela, Brezilya

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