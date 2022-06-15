Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 10:09 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 10:12
10. Trevi Fountain, Roma, İtalya
9. Tanrıların Bahçesi, Colorado, ABD
8. Roma Hamamı, Bath, İngiltere
7. Iguazu Şelalesi, Foz do Iguaçu, Brezilya
6. Plaza de España, Sevilla, İspanya
5. Uffizi Galerisi, Floransa, İtalya
4. Şeyh Zayid Camii, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
3. Empire State Binası, New York, ABD
2. Colosseum, Roma, İyalya
1. Sagrada Familia Bazilikası, Barcelona, İspanya
1. Empire State Binası: New York
2. Tanrının Bahçesi: Colorado
3. Central Park: New York
4. Iolani Sarayı: Honolulu
5. Biltmore: Asheville, Kuzey Carolina
6. Ulusal 9/11 Anıtı ve Müzesi: New York
7. Arches Uusal Parkı: Moab, Utah
8. Uusal 2. Dünya Savaşı Müzesi: New Orleans
9. Taliesin Preservation: Wisconsin
10. Stetson Köşkü: DeLand, Florida
1. Siam Park: Adeje, İspanya
2. Puy du Fou: Les Epesses, Fransa
3. Beto Carrero World: Penha, Brezilya
4. Puy du Fou España: Toledo, İspanya
5. The Milky Way Adventure Park: Clovelly, İngiltere
6. Hot Park: Rio Quente, Brezilya
7. Waterbom Bali: Kuta, Endonezya
8. Dollywood: Pigeon Forge, Tennessee, ABD
9. Universal's Islands of Adventure: Orlando, ABD
10. Parque Terra Mágica Florybal: Canela, Brezilya