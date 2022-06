Tripadvisor'a göre 2022'de gezilecek en güzel yerler

ABD'NİN EN CAZİP YERLERİ

1. Empire State Binası: New York

2. Tanrının Bahçesi: Colorado

3. Central Park: New York

4. Iolani Sarayı: Honolulu

5. Biltmore: Asheville, Kuzey Carolina

6. Ulusal 9/11 Anıtı ve Müzesi: New York

7. Arches Uusal Parkı: Moab, Utah

8. Uusal 2. Dünya Savaşı Müzesi: New Orleans

9. Taliesin Preservation: Wisconsin

10. Stetson Köşkü: DeLand, Florida