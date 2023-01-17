Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında ortaya çıkartılan Tulumtaş Mağarası'nda çalışmalar sürüyor.
Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması planlanan Tulumtaş Mağarası'nda özel ışıklandırmalar yapıldı.
Mağaranın uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre, yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor.
Mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunlar etkileyici görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Tulumtaş Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.
İşte ışıklandırılan Tulumtaş Mağarası'ndan görüntüler...