Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 1

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında ortaya çıkartılan Tulumtaş Mağarası'nda çalışmalar sürüyor.

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 2

Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması planlanan Tulumtaş Mağarası'nda özel ışıklandırmalar yapıldı.

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 3

Mağaranın uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre, yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor.

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 4

Mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunlar etkileyici görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 5

Tulumtaş Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak. 

İşte ışıklandırılan Tulumtaş Mağarası'ndan görüntüler...

Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 6
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 7
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 8
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 9
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 10
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 11
Tulumtaş Mağarası turizme kazandırılacak - 12

N-LIFE HABERLERİ

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