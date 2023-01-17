Tunceli'de dağcılar 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi'ne tırmandı

Dağcılardan İskender Doğan, gezi etkinlikleriyle kentin tanıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Tunceli’nin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Doğan, "Munzur Dağları el değmemiş doğasıyla her zaman ilgi çekiyor. Arkadaşlarımızla haftanın belirli günlerinde belirlediğimiz alanlara tırmanış düzenliyoruz. Bu defa rotamızı Munzur Dağları'nın 2800 rakımlı Gelincik Zirvesi’ne çevirdik. Zorlu bir parkuru geride bırakıp hedefimize ulaştık. Yolculuğumuz çok zordu ama keyifli geçti" dedi.