Tunceli'nin doğal güzellikleri keşfediliyor

Tunceli'de çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde katıldıkları doğa turları ve dağcılık faaliyetleriyle hem iyi vakit geçiriyor hem de memleketlerinin eşsiz güzelliklerini keşfediyor.
Sarp dağların arasında kurulu şehir, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri ağırlayan Tunceli'nin bu zenginliği, yöre halkının ve çeşitli meslek gruplarından insanların da dikkatini çekiyor.
Kentteki doğa sporları kulüpleri bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerine gezmeye gidiyor.
Kış aylarında gruplar halinde dağlara çıkan vatandaşlar, rotaları boyunca el değmemiş güzelliklerin arasında ilerliyor.
Karla kaplı zirvelerde doyasıya vakit geçiren vatandaşlar, yaptıkları bu etkinlikle hem eğleniyor hem stres atıyor hem yeni insanlar tanıyor, hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri keşfediyor.
Tunceli Müzesi şeflerinden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, işinden arta kalan zamanını doğa gezileriyle değerlendirdiğini söyledi. Günübirlik gezilere katıldığını ifade eden İmre, "Bugün rotamızı Pülümür ilçesindeki Karagöz köyü bölgesine çevirdik. Sabah erken saatlerde arkadaşlarımızla il merkezinde buluştuk. Kiraladığımız servis aracıyla yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra istediğimiz noktaya ulaştık." dedi.
İşte Tunceli'nin eşsiz doğasından harika görüntüler...