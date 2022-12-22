Tunceli'nin doğal güzellikleri keşfediliyor

Sarp dağların arasında kurulu şehir, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri ağırlayan Tunceli'nin bu zenginliği, yöre halkının ve çeşitli meslek gruplarından insanların da dikkatini çekiyor.