Tunceli'nin tarihi alan ve yapıları tescille korunup turizme kazandırılıyor

Her geçen gün kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığına işaret eden Ulaşoğlu, "İlimizdeki tarihi Rabat Vadisi ve Ergen Kilisesi gibi mekanlar sıkça ziyaretçi çeken cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Her türlü çabayı sarf ediyoruz ve inşallah bu çalışmalarımızla turizm daha da gelişecek. Bu konuda gerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerekse de Tunceli Müzesi Müdürlüğü olarak alandayız" diye konuştu.