Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022)

Haberler - ntv.com.tr | 03.06.2022 - 14:34

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için pasaportsuz seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova’dır. Peki Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte tatil ya da iş için gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip vizesiz ülkeler...

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 1

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 2

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 3

Arjantin

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 4

Arnavutluk

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 5

Azerbaycan

90 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 6

Bahamalar

240 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 7

Bahreyn

30 gün vizesiz. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 8

Barbados

180 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 9

Belarus

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 10

Belize

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 11

Birleşik Arap Emirlikleri

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 12

Bolivya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 13

Bosna-Hersek

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 14

Botsvana

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 15

Brezilya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 16

Britanya Virjin Adaları

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 17

Brunei

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 18

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 19

Cibuti

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 20

Cook Adaları

31 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 21

Doğu Timor

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 22

Dominika

21 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 23

Dominik Cumhuriyeti

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 24

Ekvador

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 25

El Salvador

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 26

Endonezya

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 27

Ermenistan

21 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 28

Fas

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 29

Fiji

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 30

Fildişi Sahili

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 31

Filipinler

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 32

Filistin

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 33

Guatemala

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 34

Güney Afrika

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 35

Güney Kore

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 36

Gürcistan

365 yıl vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 37

Haiti

90 gün vizesiz. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 38

Honduras

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 39

Hong Kong

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 40

Irak

10 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 41

İran

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 42

Jamaika

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 43

Japonya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 44

Kamboçya

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 45

Karadağ

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 46

Katar

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 47

Kazakistan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 48

Kenya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 49

Kırgızistan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

30 gün vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle de giriş yapabiliyorsunuz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 51

Kolombiya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 52

Kosova

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 53

Komor Adaları

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 54

Kosta Rika

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 55

Kuveyt

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 56

Lübnan

90 gün vizesiz. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 57

Madagaskar

30 gün vizesiz. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 58

Makau

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 59

Nijer

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 60

Kuzey Makedonya

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 61

Maldivler

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 62

Malezya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 63

Mauritius

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 64

Meksika

180 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 65

Moğolistan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 66

Moldova

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. 

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 67

Monaco

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 68

Mozambik

28 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 69

Myanmar (Burma)

28 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 70

Nepal

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 71

Nikaragua

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 72

Niue

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 73

Özbekistan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 74

Pakistan

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 75

Palau

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 76

Panama

180 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 77

Paraguay

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 78

Peru

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 79

Ruanda

30 gün vizesiz

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 80

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 81

Saint Lucia

42 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 82

Saint Vincent ve Grenadinler

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 83

Samoa

60 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 84

San Marino

Vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız İtalya olacak. İtalya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor. San Marino'ya giriş çıkışta pasaport kontrolü yapılmıyor.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 85

Sao Tome ve Principe

15 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 86

Senegal

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 87

Seyşeller

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 88

Sırbistan

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 89

Sierra Leone

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 90

Singapur

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 91

Solomon Adaları

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 92

Sri Lanka

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 93

Sudan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 94

Surinam

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 95

Svaziland

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 96

Şili

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 97

Tacikistan

60 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 98

Tanzanya

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 99

Tayland

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 100

Tayvan

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 101

Tonga

31 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 102

Trinidad ve Tobago

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 103

Tunus

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 104

Turks ve Caicos Adaları

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 105

Tuvalu

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 106

Uganda

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 107

Ukrayna

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 108

Umman

Umman, yeni bir kararla turistlere uygulanan kısa süreli vize formatında değişikliğe gitti. Hükümet turizmi desteklemek adına 10 günlük kısa süreli turist vizesinin ücretini 5 Umman Riyali olarak değiştirerek vize ücretini düşürdü. Değişiklik yapılmadan önce 20 Umman Riyali karşılığında 30 günlük vize alınabiliyordu.

Değişikliklerle turist vizeleri 10 gün, 1 ay ve 1 yıl olmak üzere 3 kategoride sunulmaya başlandı. 

Şu an Umman havalimanlarında 5 Umman Riyali karşılığında 10 günlük vize alınabiliyor. Geri dönüş bileti ve konaklama belgelerinizi yanınızdan eksik etmeyin.

Kapıda vize uygulamasının yanı sıra Online vize uygulaması da bulunuyor. Dilerseniz Umman E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusuyla da vizenizi alabilirsiniz. seçenekleri 30 günlük 20 Umman Riyali, 1 yıllık çok girişli vize 50 Umman Riyali. 

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 109

Uruguay

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 110

Ürdün

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 111

Vanuatu

30 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 112

Vatikan

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

İtalya'nın Roma şehri içerisinde, dünyanın en küçük mikro devletlerinden olan Vatikan, Türk vatandaşlarına vizesiz. Ancak İtalya içerisinde kaldığı ve öncelikle Roma'ya gitmeniz gerektiği için Schengen vizesi gerekiyor.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 113

Venezuela

90 gün vizesiz.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 114

Zambiya

Kapıda vize uygulaması var.

Zambiya vizesi sınır kapılarında tek girişli 50 ABD doları, çift girişli 80 ABD doları karşılığında 30 günlük olarak alınabiliyor. 

Zambiya'ya kadar gelmişken Zimbabve'deki ünlü Victoria Şelalelerini görmeden ya da Botswana'da safari yapmadan dönmek olmaz. Bunun için çok girişli vize almanız gerekir.

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (Vizesiz ve pasaportsuz ülkeler listesi 2022) - 115

Zimbabve

Kapıda vize uygulaması var.

Zimbabve vizesi sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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