Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri)

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Yaz tatili için henüz plan yapmadıysanız, stres ve gürültüden uzak, çok az kişinin bildiği yerlerden oluşan listemiz tam size göre. İşte her biri birbirinden güzel, keşfedilmeyi bekleyen 15 tatil beldesi...

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 1

1- ÖZDERE / İZMİR

'in diğer tatil beldelerine göre biraz daha sakin olan Özdere doğal güzellikleriyle görülmeye değer. Oteller ve turistler tarafından yavaş yavaş keşfedilmeye başlayan Özdere, İzmir'in diğer tatil beldeleri gibi insan akınına uğramadan gidip görülmesi gereken bir yer. İsterseniz güzel koylarında yüzün, isterseniz Kalemlik Milli Parkı'nda kamp yapın. Özdere sizi bekliyor.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMESİ GEREKEN 50 YER

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 2

2- ERİKLİ / EDİRNE

İstanbul'a yakın olmasıyla avantajlı olan Erikli, genelde Marmara bölgesinde yaşayan insanların yazlıklarının olduğu sahil beldesi. Akvaryum gibi denizi, huzurlu, sessiz sahiliyle Erikli çok fazla insan tarafından bilinmediği için kalabalıklaşmadan mutlaka gidilmesi gereken bir yer.

İSTANBUL'A YAKIN HAFTA SONU GİDİLEBİLECEK YERLER

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 3

3- KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR

Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini anlatmak çok zor. En güzeli Erdek ve ya Ocaklar da kalacak yer bulup tüm tatili bu cennet gibi koylarda, köylerde (Narlı, İlhanlar, Doğanlar, Turanlar, Ormanlı, Ballıpınar...) geçirmek.

BAHARDA HUZUR DOLU BİR KAÇAMAK: AYVALIK

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 4

4- AKYAKA / MUĞLA

Bodrum'un o kalabalığından, yapış yapış sıcağından bıktıysanız bir başka `daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.

DOĞAL BİR AKVARYUM: KADIN AZMAĞI DERESİ

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 5

5- GÜMÜLDÜR / İZMİR

İzmir'in sakin tatil beldesi olan Gümüldür, kafa dinlemek için en ideal yerlerden biri. Gümüldür, İzmir'in diğer beldeleri gibi çok güzel bir denize sahip. Sincaplarla, baykuşlarla iç içe, huzurlu bir tatil için Gümüldür'e uğrayabilirsiniz. Hatırlatalım sabahları çok sıcak olan Gümüldür, geceleri dağ havasıyla biraz serin olabiliyor.

'KIYAMET KÖYÜ' ŞÖHRETİNİN ZİRVESİNDE

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 6

6- ZİGANA KÖYÜ / GÜMÜŞHANE

Trabzon sınırında bulunan Zigana Köyü, güzel bir Karadeniz yaylası. Köydeki halkın %95i emekli, bundan dolayı köy sessiz sakin bir tatil için çok elverişli. Dağ havası almak, kamp yapmak için gidebileceğiniz bu köy Limni Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.

TÜRKÜSÜ İLE AKILLARDA YER EDEN GELEVERA DERESİ GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 7

7- BABAKALE / ÇANAKKALE

Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, 'ye bağlı. Tarihi açıdan oldukça zengin olan bu köy Osmanlın'ın son kalesine de sahip. Deniz ürünleri de oldukça fazla ve lezzetli olan bu Çanakkale köyünü ilk fırsatta gezilecekler arasına ekliyoruz.

GÜNEŞİN EN YAVAŞ BATTIĞI YER: GÖKÇEADA

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 8

8- ERİKLİ YAYLASI / YALOVA

Teşvikiye Köyü'nün üstünde yer alan Erikli Yaylası, doğa severler tam bir keşif alanı. Ormanda köy kahvaltısı yapmak için, yürüyüş yapmak için, birbirinden güzel iki şelaleyi görmek için, kamp yapmak için çok güzel bir alternatif.

TATİLDE HEYECAN ARAYANLAR İÇİN ALTERNATİF ROTALAR

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 9

9- OYLAT / BURSA

Oylat öyle bir yer ki, mağara, şelale ve kaplıcanın bir arada. Fosil mağarasını gezebilir, şelalelerini keşfedebilir, kaplıcalarının sıcak suyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

ULUDAĞ'IN ORMAN KÖŞKLERİNDE TATİL KEYFİ

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 10

10- NARLIKUYU / MERSİN

'in sahil şeridinde yer alan Narlıkuyu'nun tarihi Roma İmparatorluğu'na kadar dayanıyor. Aynı sahil şeridinde birçok tatil beldesi bulunurken Narlıkuyu'yu onlardan ayıran özellikler suyunun tatlı ve serin (15-16 derece) olması. Hem biraz Roma İmparatorluğu dönemine gidelim, hemde serin suyuyla yazı atlatalım diyenler için harika bir tatil beldesi...

GİLİNDİRE MAĞARASI İLE BUZUL DÖNEMİNE YOLCULUK

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 11

11- VALLA KANYONU (PINARBAŞI / KASTAMONU

Dünya'nın en derin 2. kanyonu olan Valla Kanyonu 'da bulunuyor. Küre Dağları Milli Parkı içinde olan kanyon, tırmanmak ya da kanyonun içine girmek için ziyaretçilerinden uzmanlık belgesi istiyor. Dik yamaçlara sahip olan Valla Kanyonu'na inmek isterseniz bölgedeki belediyeyle iletişime geçebilirsiniz.

DÜNYANIN EN DERİN 2. KANYONU: VALLA KANYONU  

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 12

12- KUYUCAK KÖYÜ / ISPARTA

Yıllarca sadece gül bahçeleriyle ünlü olan artık lavanta bahçeleriyle de ünlü. Kuyucak köyüne gidip mutlaka tarihi taş sokaklarında gezmeli, kerpiç evlerini görmeli, lavanta bahçelerine gidip o eşsiz kokuyu içinize çekmelisiniz.

TÜRKİYE'NİN LAVANTA CENNETİ: KUYUCAK KÖYÜ

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 13

13- BÖRDÜBET KOYU (MARMARİS) / MUĞLA

Öyle bir yer düşünün ki, aklınıza gelebilecek en doğal tatil alanı. 'in en güzel koylarından biri olan Bördübet koyu, ormanın içinde konumlandırılmış otelleriyle ziyaretçilerine güzel, huzurlu, doğayla iç içe bir tatil sunuyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE HUZURLU BİR TATİL DÜŞÜNENLER İÇİN 7 ÖNERİ 

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 14

14- ZİNDAN ŞELALELERİ (AVCILAR KÖYÜ) / KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi'nin en büyük şelaleleri olan Zindan Şelaleleri yazın 6 koldan birden akarken kışın donup sadece 2 yerden akıyor. El değmemiş doğasıyla göze çarpan bu şelaleler en yakın zamanda turizme kazandırılmak isteniyor.

TÜRKİYE'DE YAPILMASI GEREKEN 25 ŞEY

Türkiye'de az bilinen 15 tatil rotası (Yaz tatili önerileri) - 15

15- SALDA GÖLÜ / BURDUR

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda gölü, Dünya'daki Mars yüzey özelliklerini taşıyan 2 yerden biri. Gölde bulunan mineraller bir çok cilt hastalığına çare oluyor. Gölde yüzmeden, gölün alabalığını yemeden dönmemek gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ: SALDA GÖLÜ

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