Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 239 yıllık geçmişe sahip Mektepçiler Evi, batı cephesindeki damga, motif ve figürlerle dikkat çekerken, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir süslemeye sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 1

Safranbolu'nun 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun yaşam biçimini ve kültürünü yansıtan tarihi evlerinden biri olan Mektepçiler Evi; sgraffito, malakari ve kalem işlerinin birleşiminden oluşan özel bir cephe bezemesine sahip. Bu özelliğiyle Türkiye'de tek olan ev batı cephesinde yer alan çarkıfelek, sonsuz yıldız, su yolu, sürahi, balık, servi ağacı, hayat ağacı, kuş, davut yıldızı ve elibelinde gibi damga, motif ve figürlerle dikkat çekiyor. Kültürel mirasa ışık tutan bu motif ile figürler, Türk halkının geleneksel sembollerinin ve mitolojik anlatılarının bir yansıması olarak da ön plana çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 2

Mektepçiler Evi'nin Safranbolu'nun en eski evlerinden olduğunu belirten Tarihçi-Yazar Mehmet Kütükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Yaklaşık 250 yıllık bir tarihe sahiptir. Çünkü üzerinde bulunan işlemeler tıpkı yaşı gibi Türk kültürünün de en eski örneklerini bize sunmaktadır. Davut yıldızları, çarkıfelekler, balık figürleri, eli belinde figürleri, kuş figürleri. Bunlar aslında tek tek bize bir okul gibi bir mesaj veriyor.''

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 3

Eğitim binası olarak kullanılan evin Müderris Mehmet Efendi tarafından 1786-87 yılında yaptırıldığını ifade eden Kütükçüoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Örneğin sol baştan ‘çarkıfelek' figürü var. Çarkıfelek figürü aslında evrenin devamlılığını, o döngüselliğini ifade eden çok özel bir figürdür. Türkler tarih boyunca birçok noktada işte hanlarda, hamamlarda, çeşmelerde, bu figürü kullanmışlardır.''

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 4

''30'DAN FAZLA FİGÜR VAR''

''Hemen yan tarafında ‘Davut Yıldızı', herkesin bildiği malum eski kadim Türk sembollerinden bir tanesi. Hemen yanında başlangıcı ve bitişi belli olmayan sonsuz yıldız dediğimiz bir figür vardır. Sağa doğru geldiğinizde ‘servi ağacı' ölümü, onun yanında ‘hayat ağacı' cenneti ve ölümsüzlüğü sembolü etmesi açısından çok kayda değerdir.

Bu figürlerin üstünde bulunan ‘kuş' figürünü ben aslında bir Türk tarihçi olarak önemsiyorum. Çünkü bazı sözler vardır. Örneğin bir kişi öldükten sonra ‘uçtu gitti dağ gibi adam', ‘ruhu uçmağa vardı' diye ifadeler kullanırız. Uçmağ zaten eski Türkçe de cenneti ifade eder. Kuş da insan ruhunu ifade etmesi açısından kıymetlidir. ‘Balık' figürü orada bereketi ve hayatın yine bu yolculuğunu, serüvenini ifade eden üst kısmındaki ‘su yolu' da Mardin ve Safranbolu'da görebileceğimiz bir figürdür. Aynı zamanda Orta Asya'da da görebileceğimiz bir figürdür. ‘Elibelinde' figürü gücü-kuvveti sembolize eder.

Burada yaklaşık otuzdan fazla figürünü görebiliyoruz. Bu yüzden mektepçiler ve müderrisler evi dediğimiz bu ev Safranbolu'nun en eski evlerinden bir tanesi olması açısından çok önemli. Aynı zamanda Ankara tipi Türk Evi'nin Safranbolu'daki örneği olması açısından da kayda değerdir."

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 5

''TARİHİN SESSİZ DAMGALARI''

Cephedeki figürlerin tarihin sessiz damgaları olduğunu söyleyen Kütükçüoğlu, "Sanat tarihi açısından ve Türk tarihi açısından aslında çok güzel bir ifade vardır. Tarihin sessiz bir damgalardır bunlar. Bu görmüş olduğunuz motifler, Safranbolu evlerinde aslında bize sessizce geçmiş kuşakların mitolojik anlamı olan hikayeleri anlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 6
Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor - 7
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