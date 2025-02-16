Türkiye'de eşi benzeri yok: 239 yıllık yapı Türk mitolojisine ışık tutuyor

''30'DAN FAZLA FİGÜR VAR''

''Hemen yan tarafında ‘Davut Yıldızı', herkesin bildiği malum eski kadim Türk sembollerinden bir tanesi. Hemen yanında başlangıcı ve bitişi belli olmayan sonsuz yıldız dediğimiz bir figür vardır. Sağa doğru geldiğinizde ‘servi ağacı' ölümü, onun yanında ‘hayat ağacı' cenneti ve ölümsüzlüğü sembolü etmesi açısından çok kayda değerdir.

Bu figürlerin üstünde bulunan ‘kuş' figürünü ben aslında bir Türk tarihçi olarak önemsiyorum. Çünkü bazı sözler vardır. Örneğin bir kişi öldükten sonra ‘uçtu gitti dağ gibi adam', ‘ruhu uçmağa vardı' diye ifadeler kullanırız. Uçmağ zaten eski Türkçe de cenneti ifade eder. Kuş da insan ruhunu ifade etmesi açısından kıymetlidir. ‘Balık' figürü orada bereketi ve hayatın yine bu yolculuğunu, serüvenini ifade eden üst kısmındaki ‘su yolu' da Mardin ve Safranbolu'da görebileceğimiz bir figürdür. Aynı zamanda Orta Asya'da da görebileceğimiz bir figürdür. ‘Elibelinde' figürü gücü-kuvveti sembolize eder.

Burada yaklaşık otuzdan fazla figürünü görebiliyoruz. Bu yüzden mektepçiler ve müderrisler evi dediğimiz bu ev Safranbolu'nun en eski evlerinden bir tanesi olması açısından çok önemli. Aynı zamanda Ankara tipi Türk Evi'nin Safranbolu'daki örneği olması açısından da kayda değerdir."