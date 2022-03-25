Türkiye'de gezilecek yerler: Görülmesi gereken turistik ve tarihi 50 yer

KÜLTÜRLERİN KAVŞAK NOKTASI: HASANKEYF

Mardin ve Batman arasında yer alan Hasankeyf, konum itibarıyla kültürlerin kavşak noktasında bulunuyor. Hasankeyf, birkaç ay içinde 12 bin yıllık tarihi, bölge halkının evleri, bitki ve hayvan türleri ile birlikte Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak.

HASANKEYF'TE SON ESERLER TAŞINIYOR