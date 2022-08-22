Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.