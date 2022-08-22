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Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı

Haberler - İHA | 22.08.2022 - 12:32 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 12:38

Türkiye bu yılın ilk 7 ayında toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırladı. Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 1

YÜZDE 128 ARTIŞ

Kültür ve Bakanlığı'nın istatistiklerine göre toplam sayı içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 2

TÜİK tarafından en son yayımlanan 6 aylık verilere göre, Türkiye'yi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı temmuz ayı itibarıyla 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 3

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 4

TEMMUZ ARTIŞI YÜZDE 53

Türkiye 2022 yılının temmuz ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 5

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuz ayında 962 bin 3 kişi ile Almanya birinci, 741 bin 419 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu.

Türkiye'de turist sayısı 7 ayda 26 milyonu aştı - 6

İngiltere’yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

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