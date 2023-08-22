Türkiye'nin en iyi yürüyüş rotaları

Yedigöller Milli Parkı: Bolu ilinde bulunan Yedigöller Milli Parkı, göller, ormanlar ve zengin flora ve fauna ile ünlüdür. Burada çeşitli zorluk seviyelerine sahip yürüyüş rotaları bulunur.



Kaçkar Yolu: Rize'nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Dağ manzaraları, yüksek yaylalar ve göllerle dolu bir rota sunar.