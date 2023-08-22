Türkiye'nin en iyi yürüyüş rotaları
Türkiye, doğal güzellikleri, zengin tarih ve kültürel dokusuyla görülmeye değer pek çok yürüyüş rotasına ev sahipliği yapıyor. İşte Türkiye'deki en iyi yürüyüş yollarından bazıları...
Likya Yolu: Yaklaşık 540 km uzunluğundaki Likya Yolu, Antalya'dan başlayarak Fethiye'ye kadar uzanır. Eşsiz manzaralar, antik kalıntılar ve sahil manzaralarıyla ünlüdür.
Kapadokya Yolları: Kapadokya bölgesi peri bacaları, yer altı şehirleri ve benzersiz coğrafyası ile ünlüdür. Birçok yürüyüş rotası, bu büyülü bölgede doğanın tadını çıkarmanızı sağlar.