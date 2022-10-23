Türkiye’nin en lezzetli rotaları

Seyahat etmenin en güzel taraflarından biri de gidilen yerin özel lezzetlerinin tadına bakmak. Elbette İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropoller gastronomik açıdan çok zengin ve birçok farklı bölgenin yerel lezzetlerini sunan restoranlara ev sahipliği yapıyor. Ancak yöresel bir lezzeti yerinde tatmanın keyfi de apayrı. İşte bu yüzden yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve gurme turu ya da lezzet turu gibi özel turlar dahi düzenleniyor.

Türkiye’nin yerel lezzetleriyle en fazla öne çıkan bu altı şehrinden siz kaçını ziyaret ettiniz?