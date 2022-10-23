Türkiye’nin en lezzetli rotaları

Seyahat etmenin en güzel taraflarından biri de gidilen yerin özel lezzetlerinin tadına bakmak. Elbette İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropoller gastronomik açıdan çok zengin ve birçok farklı bölgenin yerel lezzetlerini sunan restoranlara ev sahipliği yapıyor. Ancak yöresel bir lezzeti yerinde tatmanın keyfi de apayrı. İşte bu yüzden yemek için yollara dökülenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve gurme turu ya da lezzet turu gibi özel turlar dahi düzenleniyor.
Türkiye’nin yerel lezzetleriyle en fazla öne çıkan bu altı şehrinden siz kaçını ziyaret ettiniz?
Lezzet tutkunları için ilk sırada yer alan ve dünya çapında bir mutfağa sahip Gaziantep’e sabahın erken saatlerinde uçakla gelip akşam dönenler bile var. Burada kebaptan lahmacuna, baklavadan çorba çeşitlerine kadar çok lezzetli yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Organik baharat, salça alışverişi yapmak isterseniz Bakırcılar Çarşısı’nı tercih edebilirsiniz.
Mutfağıyla ünlü bir başka şehir olan Hatay, tarihi dokusu ve gezilecek yerleriyle kısa süreli keşif gezisi yapmak için şahane bir seçenek. Medeniyetler şehri Hatay’da tepsi kebabı, kaytaz böreği, künefe, firik pilavı, kömbe gibi lezzetleri mutlaka tatmalısınız. Tarihi cami ve kiliseleri, mozaik müzesi ve Arsuz da görmeniz gereken yerler arasında.
Son yıllarda özellikle tren yolculuğuyla adından söz ettiren Kars mutfağıyla da dikkat çekiyor. Burada Türkiye’nin en lezzetli kaşarlarını yiyebilirsiniz. Süt ürünleri, özellikle de kaşar peynirinin birçok çeşidi hem lezzetli hem de hesaplı. Kaz etiyle yapılan yöresel yemekleri de çok ünlü. Ani Harabeleri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi gibi yerleri Kars’ta görmeniz gereken yerler listesine mutlaka eklemelisiniz.
İstanbul’a yakınlığıyla hafta sonu turlarının popüler şehri olan Edirne’ye sadece ciğer yemek için bile gidenler var. Edirne’de ciğerin yanı sıra köfte, peynir tatlısı, kavala kurabiyesi ve badem ezmesi de yiyebilirsiniz. Ayrıca kendi aracınızla seyahat edecekseniz İstanbul-Edirne arasında yer alan bağ evlerini ziyaret edip tadım etkinliklerine katılabilirsiniz.
Bir diğer gurme rota ise Mardin. Kaburga dolması, soğanlı Mardin kebabı, kiliçe, içli köfte, cevizli börek, kuru patlıcan dolması ve daha birçok lezzetli yemekler yiyebileceğiniz Mardin’de, kahvenizi mutlaka şahane manzaraları olan taş konaklarda içmelisiniz.
Bir kebap festivalinin bile düzenlendiği Adana’da da tatmanız gereken muhteşem lezzetler var. Bunların arasında elbette başta kebap olmak üzere şırdan dolması, şalgam, bici bici tatlısı, cezerye ve daha birçok lezzeti yerinden tadabilirsiniz.
Kaynak: Brandlifemag