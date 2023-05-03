Türkiye'nin en popüler bungalov rotaları

İĞNEADA-KIRKLARELİ

İstanbul'a yakınlığı ile popüler bir destinasyon olan İğneada sessiz ve sakin bir doğa tatili düşleyenler için en uygun seçimlerden biri durumunda. İğneada ormanları ve gölü, yürüyüş, balık tutma ve yüzme gibi açık hava aktiviteleri için çdk uygun bir destinasyon. Konaklama seçenekleri arasında, çadırlar, bungalovlar ve orman evleri bulunuyor.