2023 yılı ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 400'e ulaştı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enuygun.com Otel İş Geliştirme Müdürü Ferhat Uyanık "Bungalov oteller özelinde talep artışı çok normal. Çünkü şehir hayatına küçük bir ara vererek dinlenmek isteyen kişiler doğa içindeki tesislere yöneliyor. Bu da bungalov otel satışlarının artmasını sağlıyor. Doğa içinde tatil yapmak popülerleştiği için bungalov satışlarındaki artışların devam etmesini bekliyorum" dedi.
İşte Türkiye'nin en popüler bungalov rotaları...
İstanbul'a yakın bir tatil bölgesi olan Sapanca, bungalov otel dendiğinde en çok aranan rota oldu. Sapanca'da doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve gölde su sporları gibi birçok açık hava aktivitesi yapılabiliyor.
İstanbul'a yakınlığı ile popüler bir destinasyon olan İğneada sessiz ve sakin bir doğa tatili düşleyenler için en uygun seçimlerden biri durumunda. İğneada ormanları ve gölü, yürüyüş, balık tutma ve yüzme gibi açık hava aktiviteleri için çdk uygun bir destinasyon. Konaklama seçenekleri arasında, çadırlar, bungalovlar ve orman evleri bulunuyor.
Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, doğanın ortasında, deniz manzaraları bungalov evlerde konaklayabiliyor, kendilerine yeşil ve mavinin huzurunu yaşayabileceği bir tatil hediye edebiliyor.
Antalya'nın güneyinde yer alan Olimpos, tatilcilerin doğayla iç içe olabilecekleri ve yerel yaşamı deneyimleyebilecekleri bir yer. Tarihi Olimpos antik kenti ile birleşen doğal bir ortamda konumlanan bungalov evler, doğal güzelliği, tarihi kalıntıları ve plajları ziyaretçilerini cezbediyor.
Türkiye'nin en güzel şehirlerinden Rize, yemyeşil ormanları, cazibe merkezleri ve yaylaları ile tatilcileri ilgisini çekiyor. Burada bungalov tatili yaparak, doğanın güzellikleri keşfedebiliyor. Karadeniz'in doğal güzellikleri ile Rize, muhteşem manzaralar sunan bungalov konaklama seçenekleri ile doğal bir tatil için önemli bir seçenek.
Kumsalları, doğal güzelliği ve tarihi kalıntıları ile ünlü Datça'nın, sakin plajları ve doğal güzellikleri her zaman cazibe merkezi konumunda. Burada yer alan bungalov ev seçenekleri, deniz manzarası eşliğinde huzurlu bir tatil yaşatacak.
Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Bozcaada, sakin atmosferi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Adanın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için uygun bir seçenek olan Bozcaada, zeytin bahçeleri ve üzüm bağları ile de ünlü.