Türkiye'nin ilk cep denizaltısı Bodrum'daki meydanda sergileniyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye'nin ilk cep denizaltısı olduğu belirtilen ve Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlanan 'Curiosus-2', sergilenmeye başlandı.
Türkiye'nin ilk sivil araştırma ve kurtarma denizaltısı Curiosus-2, 1995 yılında Erkan Ayral tarafından Bodrum'da yapıldı. Yapılışı sonrası 4 metre 20 santimetre uzunluğunda, 3 bin 55 kilogram ağırlığındaki Curiosus-2 isimli cep denizaltısı arama kurtarma görevleri başta olmak üzere çok sayıda alanda aktif olarak kullanıldı. Faaliyetleri sonrası Curiosus-2, Erkan Ayral'ın oğlu Alp Ayral tarafından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Protokol kapsamında cep denizaltı, Tepecik Meydanı'nda sergilenmeye başlandı.