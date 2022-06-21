Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

Haberler - ntv.com.tr | 21.06.2022 - 11:05

Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta bu yıl da yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 531'e yükseldi. İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 1

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleriyle birlikte Türkiye'nin  mavi bayraklı plaj sayısı 531'e yükseldi. 

Türkiye'de ayrıca 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da 'Mavi Bayrak' ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 2

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

531 plajıyla Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi konumunda. Listede 621 plajla İspanya  birinci, 581 plajla Ynanistan ikinci durumda. 427 mavi bayraklı plaja sahip İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 419 plajıyla 5. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 3

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE 

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 229, Muğla'da 111, İzmir’de 66, Aydın'da 36, Balıkesir’de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin’de 11, Kocaeli'de 7’ye yükseldi. Bu şehirlerin ardından Bartın 3, Düzce 2, İstanbul 2, Ordu 2, Sakarya 2, Kırklareli 2, Van 1 ve Bursa 1 plajıyla mavi bayrak almaya hak kazandı. 

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 4

MAVİ MARİNALARDA ARTIŞ

Türkiye, ödüle hak kazanan 24 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek. 

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 5

İŞTE TÜRKİYE'NİN TÜM MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI  

İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 6

ANTALYA

Ülkemizin turizm gözdesi Antalya 229 mavi bayraklı plajıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.

İşte Antalya'nın mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 7
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 8
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 9
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 10
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 11
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 12
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 13
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 14
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 15
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 16
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 17
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 18
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 19
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 20
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 21
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 22
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 23
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 24
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 25
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 26
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 27
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 28
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 29
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 30
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 31
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 32
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 33
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 34
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 35
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 36
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 37
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 38
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 39
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 40
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 41
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 42
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 43
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 44

MUĞLA

Muğla 11 plajıyla ikinci sırada yer alıyor. Muğla'da ayrıca 8 marina ve 2 özel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. İşte Muğla'nın mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 45
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 46
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 47
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 48
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 49
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 50
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 51
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 52
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 53
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 54
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 55
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 56
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 57
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 58

İZMİR

İzmir 66 mavi bayraklı plajıyla üçüncü şehir konumunda. Şehirde ayrıca 4 mavi bayraklı marina bulunuyor.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 59
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 60
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 61
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 62
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 63
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 64
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 65
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 66
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 67

AYDIN

Aydın'da 36 mavi bayraklı plaj ve 2 mavi bayraklı marina bulunuyor.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 68
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 69
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 70
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 71

BALIKESİR

Balıkesir'de 31 adet mavi bayraklı plaj, 1 adet mavi bayraklı marina ve 2 mavi bayraklı yat bulunuyor. 

İşte Balıkesir'in mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 72
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 73
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 74
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 75
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 76

SAMSUN

Karadeniz'in turizm cenneti Samsun'da 13 plaj mavi batrak almaya hak kazandı.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 77
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 78
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 79

ÇANAKKALE

Çanakkale'de 12 mavi bayraklı plaj bulunuyor. 

İşte Çanakkale'nin mavi bayraklı plajlarının tam listesi...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 80
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 81
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 82

MERSİN

Mersin'de 11 mavi bayraklı plaj ve 1 mavi bayraklı marina bulunuyor. 

İşte Mersin'de gidilebilecek mavi bayraklı plajlar...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 83
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 84
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 85

KOCAELİ

Kocaeli'de 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 86
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 87

BARTIN

Bartın 3 mavi bayraklı plajıyla listede yer alıyor.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 88

İSTANBUL

İstanbul'da mavi bayrak almaya hak kazanan 2 plaj bulunuyor. İstanbul'da ayrıca 2 mavi bayraklı marina var. 

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 89
Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 90

KIRKLARELİ

İşte Kırklareli'nin mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 91

SAKARYA

Sakarya'nın mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 92

DÜZCE

İşte Düzce'nin mavi bayraklı plajları...

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 93

ORDU

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 94

BURSA

Bursa'daki İznik Gölü’nde bulunan İnciraltı Halk Plajı’na da ilk kez bu yıl ‘Mavi Bayrak’ ödülü verildi.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 95

VAN

Van'ın Tuşba Belediyesi Mollakasım Halk Plajı mavi bayrak almaya hak kazandı. 

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 96

Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Bugün  30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır.

Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.

Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar) - 97

Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.

Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.

Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.

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