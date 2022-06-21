Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2022 yılı güncel listesi (En iyi sahiller ve plajlar)

Haberler - ntv.com.tr | 21.06.2022 - 11:05
Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleriyle birlikte Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı 531'e yükseldi.
Türkiye'de ayrıca 24 marina ve 15 turizm teknesi ile 5 bireysel yat da 'Mavi Bayrak' ödülü almaya hak kazandı.
531 plajıyla Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi konumunda. Listede 621 plajla İspanya birinci, 581 plajla Ynanistan ikinci durumda. 427 mavi bayraklı plaja sahip İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 419 plajıyla 5. sırada bulunuyor.
Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 229, Muğla'da 111, İzmir’de 66, Aydın'da 36, Balıkesir’de 31, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin’de 11, Kocaeli'de 7’ye yükseldi. Bu şehirlerin ardından Bartın 3, Düzce 2, İstanbul 2, Ordu 2, Sakarya 2, Kırklareli 2, Van 1 ve Bursa 1 plajıyla mavi bayrak almaya hak kazandı.
Türkiye, ödüle hak kazanan 24 marinası ile de dünya sıralamasında 7. sırada yer aldı. D-Marin'in Didim, Göcek ve Turgutreis'te bulunan 3 marinası, bu yıl da Mavi Bayrak’ı dalgalandırmaya devam edecek.
İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının tam listesi...
Ülkemizin turizm gözdesi Antalya 229 mavi bayraklı plajıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.
İşte Antalya'nın mavi bayraklı plajları...
Muğla 11 plajıyla ikinci sırada yer alıyor. Muğla'da ayrıca 8 marina ve 2 özel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. İşte Muğla'nın mavi bayraklı plajları...
İzmir 66 mavi bayraklı plajıyla üçüncü şehir konumunda. Şehirde ayrıca 4 mavi bayraklı marina bulunuyor.
Aydın'da 36 mavi bayraklı plaj ve 2 mavi bayraklı marina bulunuyor.
Balıkesir'de 31 adet mavi bayraklı plaj, 1 adet mavi bayraklı marina ve 2 mavi bayraklı yat bulunuyor.
İşte Balıkesir'in mavi bayraklı plajları...
Karadeniz'in turizm cenneti Samsun'da 13 plaj mavi batrak almaya hak kazandı.
Çanakkale'de 12 mavi bayraklı plaj bulunuyor.
İşte Çanakkale'nin mavi bayraklı plajlarının tam listesi...
Mersin'de 11 mavi bayraklı plaj ve 1 mavi bayraklı marina bulunuyor.
İşte Mersin'de gidilebilecek mavi bayraklı plajlar...
Kocaeli'de 7 adet mavi bayraklı plaj bulunuyor...
Bartın 3 mavi bayraklı plajıyla listede yer alıyor.
İstanbul'da mavi bayrak almaya hak kazanan 2 plaj bulunuyor. İstanbul'da ayrıca 2 mavi bayraklı marina var.
İşte Kırklareli'nin mavi bayraklı plajları...
Sakarya'nın mavi bayraklı plajları...
İşte Düzce'nin mavi bayraklı plajları...
Bursa'daki İznik Gölü’nde bulunan İnciraltı Halk Plajı’na da ilk kez bu yıl ‘Mavi Bayrak’ ödülü verildi.
Van'ın Tuşba Belediyesi Mollakasım Halk Plajı mavi bayrak almaya hak kazandı.
Dünyada 46 ülkenin dahil olduğu 'Mavi Bayrak Programı' 1987 yılında uluslararası alanda yürütülmeye başlandı. Türkiye ise programa 1993 yılında dahil oldu. Bugün 30’u Avrupa’da olmak üzere dünyada 48 ülkede uygulanmaktadır.
Mavi Bayrak, Çevre yönetimine önem verildiğini, Çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, deniz suyunun temizliğini, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güvenliğe sahip olduğunun garantisi niteliğindedir.
Bu ödül sadece plajlar için değil, aynı zamanda marinalar ve yatlar için de verilmektedir. Mavi Bayrak Ödülü'nü alabilmek için, plajlar için 33 ve marinalar için 25 kriterin sağlanması gerekmektedir.
Plajlardan 15 günlük aralar ile sezon boyunca deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır.
Bu analizler "Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri" kapsamında değerlendirilmektedir.