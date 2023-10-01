Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, uçakla seyahat edenler için aşırı içki içilmesi başlıca şikayet konusu ama diğer pek çok şey de rahatsızlığa yol açıyor.

Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış - 1

Uçuş karşılaştırma sitesi Skyscanner tarafından yaptırılan ankete katılan 2 bin Birleşik Krallık (BK) yolcusunun yüzde 48'i, diğer yolcuların çok fazla içki içmesinin kendilerini sinirlendirdiğini söyledi.

Onu takip eden diğer şikayet konularıysa sıraya kaynak yapılması ve yiyecek ya da içecek servisi yapılırken koltuklarını yatıran kişiler oldu.

Independent'in haberine göre, katılımcıların beşte ikisi, diğerlerinin uçuş sırasında koltuğunu yatırmasının uygunsuz bir davranış olduğunu düşünürken; en can sıkıcı alışkanlıkların ilk beşine girenler arasında kulaklık takmadan cihaz kullanmaya karşı duyulan hoşnutsuzluk da yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış - 2

Diğer sorunlar arasında insanların uçak iner inmez ayağa kalkması, yerleşirken çantalarını başka bir koltuğa bırakması, her iki kolçağı da işgal etmesi ve saçlarını koltuklarının arkasına sarkıtması ya da kalkış salonlarında birden fazla koltuğu işgal etmesi var.

Birçok kişi bu rahatsız edici davranışlardan kaçınmak için alternatifler sunarken katılımcıların yüzde 74'ü sandalyenizi yatırmadan önce arkanızdaki kişiye sormanız gerektiğini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 12'siyse bu sinir bozucu davranışların bazılarını kendilerinin de sergilediğini itiraf etti.

Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış - 3

Uçuşlardaki en yaygın 15 uygunsuz hareket

  1. Uçuş sırasında çok fazla içki içmek (yüzde 48)
  2. Sıraya kaynak yapanlar (yüzde 43)
  3. Yiyecek ve içecekler servis edilirken koltuğunuzu yatırmak (yüzde 43)
  4. Uçuş sırasında herhangi bir noktada koltuğunuzu geriye yatırmak (yüzde 40)
  5. Cihazları kulaklıksız kullanmak (yüzde 35)
Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış - 4

6. Uçak iner inmez ayağa kalkmak (yüzde 33)

7. Oturmaya çalışırken yerleşmek için koltuklara çanta bırakmak (yüzde 31)

8. İki kolçağı da işgal edenler (yüzde 31)

9. Saçlarını koltuğun arkasına atmak (yüzde 28)

10. Kalkış salonunda birden fazla koltuk işgal etmek  (yüzde 28)

Uçak yolculuklarında en can sıkıcı 15 davranış - 5

11. Sıvıların güvenlikten önce ayrılmaması ve gecikmeye neden olmak (yüzde 27)

12. Pasaporta veya biniş kartına sahip olmamak ve sırayı bekletmek (yüzde 24)

13. Uçakta ayakkabı veya çorap çıkarmak (yüzde 22)

14. Yürüyen merdivenleri/yürüyen bantları geçilemeyecek şekilde tıkamak (yüzde 22)

15. Çantalarını düzenlerken aşırı eşya koyup kuyruğu bekletmek (yüzde 21)

DAHA FAZLA GÖSTER