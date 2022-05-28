Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

Haberler - ntv.com.tr | 28.05.2022 - 03:05
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina gerekli olabilir (aşılanmamış yolcular için)
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahata bazı kurallar içersinde izin verilmektedir.
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmış yolcuların negatif PCR testi sunmalıdır
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Varışta zorunlu Covid-19 testi
- Uluslararası yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- 14 günlük zorunlu karantina
- Varışta zorunlu Covid-19 testi
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için 3. günden sonra zorunlu PCR test
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi alınmış negatif covid-19 test sonucunun sunulması gerekmez
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Varışta zorunlu Covid-19 testi
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular kalkış öncesi negatif PCR test sunmalıdır
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahate bazı kurallar çerçevesinde izin verilir
- Karantina gerekli olabilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu
- Uluslarası yolcular için giriş kısıtlamaları mevcuttur
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu zorunlu değildir
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir
- Seyahata bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların kalkış öncesi negatif PCR testi sunmalıdır
- Seyahata bazı kurallar çerçevesinde izin verilir
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmış yolcular için varışta zorunlu PCR testi
- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir