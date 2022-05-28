Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır

- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir

- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)