Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

Haberler - ntv.com.tr | 28.05.2022 - 03:05

Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışına rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere gezi planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı corona virüs (covid-19) kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. İşte ülkelerin seyahat kuralları, kısıtlamaları...

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 1

ABD'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 2

ALMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 3

ARJANTİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 4

ARNAVUTLUK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 5

AVUSTRALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina gerekli olabilir (aşılanmamış yolcular için)
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 6

AVUSTURYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 7

BULGARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 8

BOSNA HERSEK'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 9

BREZİLYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 10

BELÇİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 11

BİRLEŞİK KRALLIK-İNGİLTERE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 12

BELARUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahata bazı kurallar içersinde izin verilmektedir.
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmış yolcuların negatif PCR testi sunmalıdır

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 13

ÇEK CUMHURİYETİ'NE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 14

CEZAYİR'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Varışta zorunlu Covid-19 testi

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 15

ÇİN'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Uluslararası yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- 14 günlük zorunlu karantina
- Varışta zorunlu Covid-19 testi

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 16

FİNLANDİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için 3. günden sonra zorunlu PCR test

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 17

FRANSA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 18

HİNDİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 19

HOLLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi alınmış negatif covid-19 test sonucunun sunulması gerekmez

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 20

HIRVATİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 21

IRAK'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular için negatif PCR test sonucu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 22

İSPANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 23

İRAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Test yaptırarak seyahat
- Varışta karantina gerekebilir
- Varışta zorunlu Covid-19 testi

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 24

İSVİÇRE'YE GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 25

İTALYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 26

İZLANDA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 27

İSVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 28

KANADA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 29

KOSOVA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 30

KOLOMBİYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 31

KUZEY MAKEDONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 32

LİTVANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 33

MACARİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 34

MEKSİKA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 35

MISIR'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmamış yolcular kalkış öncesi negatif PCR test sunmalıdır

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 36

NORVEÇ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 37

PORTEKİZ'E GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Aşılanmamış yolcular için giriş kısıtlaması vardır
- Aşılanmamış yolcular için karantina önerilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu (aşılanmamış yolcular için)

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 38

POLONYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 39

ROMANYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 40

RUSYA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahate bazı kurallar çerçevesinde izin verilir
- Karantina gerekli olabilir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 41

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Uluslarası yolcular için giriş kısıtlamaları mevcuttur
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test sonucu zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 42

SIRBİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 43

TUNUS'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahata bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir
- Varışta karantina gerekebilir
- Aşılanmış yolcuların kalkış öncesi negatif PCR testi sunmalıdır

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 44

VENEZUELA'YA GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahata bazı kurallar çerçevesinde izin verilir
- Karantina zorunlu değildir
- Aşılanmış yolcular için varışta zorunlu PCR testi

Ülkelerin seyahat kısıtlamaları 2022 Haziran: Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler - 45

YUNANİSTAN'A GİDECEK YOLCULAR İÇİN SEYAHAT KISITLAMALARI

- Seyahat izni verilmektedir
- Karantina zorunlu değildir
- Kalkış öncesi negatif PCR test zorunlu değildir

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